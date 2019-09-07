شكرا لقرائتكم خبر عن في شهر التوعية بسرطان الأطفال.. حاجات هتعرض طفلك للأورام "خلي بالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السرطان هوالمرض المخيف الذى يخشى الكثيرون الإصابة به، ولا يوجد حتى الآن أسباب حقيقية للإصابة بالمرض خصوصا عندما يصيب الأطفال، ولكن هناك بعض العوامل التى تزيد من خطرالاصابة به، وحسب ما ذكره موقع cancer فهى:

الوجبات الجاهزة



وجبات جاهزة

الافراط فى تناول الوجبات الجاهزة يزيد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية وخصوصا بين الاطفال لأنهم يفضلون هذه الأكلات، لذلك ينصح الامهات بتجنب شراء الأطعمة الجاهزة والاهتمام بإعطاء الطفل الخضروات والفواكه والأكلات المطبوخة فى المنزل.

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المشروبات الغازية

تحتوى المشروبات الغازية على بعض الخصائص والعناصر التى تزيد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية وهشاشة العظام وغيرها من الأمراض المزمنة والخطيرة التى تؤثر على صحة الطفل.

عدم ممارسة الرياضة

إهمال ممارسة التمارين الرياضية قد يزيد من فرص الاصابة بالأمراض السرطانية والأمراض الأخرى، حيث أثبتت الدراسات والأبحاث أن ممارسة الرياضة تحافظ على صحة الجسم وتحميه من الأمراض والأوبئة.

السمنة المفرطة

السمنة المفرطة وتراكم الدهون فى الجسم يزيد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية، لذلك ينصح بانقاص وزن الطفل لوقايته من الأمراض.