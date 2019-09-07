سرطان عنق الرحم.. 3 أعراض و3 إجراءات وقائية

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العين الإخبارية - أمنية طلالالسبت 2019/9/7 05:38 م بتوقيت أبوظبي
النزيف أحد أعراض الإصابة بسرطان عنق الرحم
يمثل سرطان عنق الرحم أعلى نسبة إصابة بين سرطانات الجهاز التناسلي (عنق الرحم، المبيض، المهبل)، بما يعادل 500 ألف حالة جديدة بجميع أنحاء العالم سنويا.
ويُعد ثاني أكثر أنواع الأورام الخبيثة التي تصيب النساء شيوعاً على مستوى العالم، وهو عبارة عن خلايا تنمو خارج السيطرة في منطقة عنق الرحم.
وسبتمبر/أيلول، هو شهر التوعية بالسرطانات التي تصيب النساء منذ عام 1999، وتنظم في هذا الإطار مجموعة من الأنشطة تدعو لممارسة الرياضة ومكافحة السرطان.
وتحذر المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي من أعراض سرطان عنق الرحم التي تتمثل في الآتي:
1- إفرازات مهبلية مائية ودموية يمكن أن تكون ثقيلة ولها رائحة كريهة.
2- ألم عند التبول أو عند الجماع.
3- نزيف مهبلي غير طبيعي بعد الجماع، أو فترات الحيض أو بعد انقطاع الطمث.
كما وجهت المؤسسة عددا من النصائح للحماية من سرطان عنق الرحم، وهي:
1- عمل مسحة عنق الرحم أو "Pap smear" التي تكشف عن أي تغيرات غير طبيعية قبل تحولها لسرطان، ومن الضروري أن تجرى كل 3 سنين.
2- إجراء اختبار فيروس الورم الحليمي من عمر 30 عاما.
3- تطعيم فيروس الورم الحليمي "HPV"، وهو لقاح يساعد على الوقاية من الإصابة بأنواع من فيروس الورم الحليمي الذي يسبب سرطان عنق الرحم، ويفضل الحصول على التطعيم قبل الزواج، لأن في حالة وجود الفيروس فإن التطعيم لن يكون مفيدا.
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