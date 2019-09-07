شكرا لقرائتكم خبر عن يسجل كمرض نفسجسماني .. كيف يغير الاكتئاب من كيمياء الدماغ ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاكتئاب من أكثرالأمراض النفسية شيوعاً، وتختلف درجاته من شخص لآخرما بين الاكتئاب الحاد إلى الاكتئاب البسيط، ولكن هل فكرت كيف يغيرالاكتئاب من كيمياء الدماغ، وفقاً لموقع " Step to health".

قد تعتقد أن الاكتئاب هو حالة نفسية بحتة تؤثر فقط على مزاجك ومشاعرك، ومع ذلك، يمكن أن يحدث الاكتئاب تغييرات فيزيائية وكيميائية في الدماغ، لا تؤثر فقط على الصحة النفسية، ولكن أيضًا على الجسم. ويعرف بالمرض النفسجسماني

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يعاني أكثر من 300 مليون شخص من الاكتئاب في جميع أنحاء العالم، في المتوسط​، حوالي 800 ألف شخص ينتحرون كل عام بسبب الاكتئاب، وهو السبب الرئيسي للوفاة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 عامًا.



الاكتئاب

كيف يؤثر الاكتئاب على كيمياء دماغك؟

يؤثر الاكتئاب بشكل مباشر على 3 أجزاء من الدماغ وهى: الحصين، اللوزة المخيخية، القشرة الجبهية، كالتالى:

1-الاكتئاب يسبب انكماش الحصين

الحصين يوجد في الجزء المركزي من الدماغ، وهذا الجزء مسئولاً عن تخزين الذكريات وتنظيم إنتاج الكورتيزول.

عندما تعاني من الإجهاد البدني أو النفسى، بما في ذلك الاكتئاب، فإن جسمك يطلق الكورتيزول في محاولة للتخفيف من آثار الإجهاد، ومع ذلك، عندما تكون مستويات الكورتيزول مرتفعة للغاية، فإنها تسبب اختلال التوازن الكيميائي، ثم ينخفض ​​إنتاج الخلايا العصبية ويتقلص الحصين وينكمش.

2- انكماش القشرة الجبهية الدماغ

تقع القشرة الجبهية في الجزء الأمامي من الدماغ، وهذه القشرة مسئولة عن تنظيم العواطف وخلق الذكريات.

يمكن أيضًا أن تتقلص القشرة المخية الجبهية بسبب تأثير إفراز الكثير من الكورتيزول، وهذا ما يسبب اكتئاب ما بعد الولادة لدى بعض النساء.

3- التهاب اللوزة المخيخية

تقع اللوزة المخيخية فى الجزء السفلي من الدماغ، إنه ينظم العواطف والمشاعر مثل الشعور بالسعادة والخوف من بين أمور أخرى.

والكثير من الكورتيزول يمكن أن يزيد التهاب اللوزة المخيخية، ويسبب صعوبة في النوم وأنماط السلوك غير الطبيعية ويمكن أن تسبب مضاعفات صحية أخرى.

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4- نقص الأكسجين

بالإضافة إلى الطرق التي يؤثر بها الاكتئاب على عقلك، فإنه يتسبب أيضًا في حدوث تغييرات بشكل غير مباشر، حيث يسبب نقص الأكسجين، وتشير الدراسات إلى أن الجسم يتأكسد أقل خلال فترات الاكتئاب، ومع ذلك ، لا نعرف ما إذا كان يحدث بسبب التغييرات في أنماط التنفس أو أي شيء آخر.

ويؤثر هذا الانخفاض في الأكسجين على الخلايا في جميع أنحاء الجسم. على وجه الخصوص، يمكن لخلايا الدماغ أن تتلف أو تموت.

هذه التغييرات في عقلك بسبب الاكتئاب لا تحدث على الفور وتنعكس عليك بالشكل التالى:

-فقدان الذاكرة.

-ركود نمو الدماغ.

-انخفاض القدرة على التعلم.

-المشاكل المعرفية.

-مشاكل التركيز.

-التغييرات في المزاج.

-عدم التعاطف مع الآخرين.

-صعوبة النوم.