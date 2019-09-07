شكرا لقرائتكم خبر عن CDC:السجائر الإلكترونية قتلت أربعة امريكيين وأصابت 215 شخصا بأمراض الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤولو الصحة الأمريكية اليوم إن مرض الرئة المرتبط بالتبخير تسبب في وفاة أربعة أشخاص وقد يصيب أكثر من 450 شخصًا في 33 ولاية أمريكية.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حتى الآن ، تم تأكيد 215 حالة ، لكن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) وسعت تحقيقاتها بشكل كبير.

ووصف علماء من جامعة هارفارد الأمراض التي تجتاح البلاد بأنها "مجموعة مثيرة للقلق من الأمراض الرئوية المرتبطة بالأبخرة" ، وذلك في تقرير نشرته مجلة نيوإنجلند الطبية يوم الجمعة.

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والعديد من أمراض الرئة الوخيمة، وليس كلها، قد اشتملت على “THC”، وهو المكون النفسي في الحشيش، وكذلك النيكوتين.

وأكد مسئولو الصحة في إنديانا أمس أن شخصًا بالغًا يتجاوز عمره 18 عامًا توفي متأثراً بـ "إصابة رئوية حادة" مرتبطة بالسجائر الإلكترونية، مما يجعل هذا الشخص ثالث حالة وفاة يُشتبه في إصابتهم بها.

وأكد مسؤول الصحة مينيسوتا وفاة رابع في وقت لاحق يوم الجمعة.أخبر مسؤولو الدولة الذين كانوا على اتصال بالمعلومات من إدارة الأغذية والعقاقير صحيفة واشنطن بوست أنهم حددوا مشتقًا من فيتامين (ه) في سوائل الحشيش الإلكترونية التي استخدمها أشخاص يعانون من أمراض الرئة المرتبطة بالأبخرة.

كما نصح مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أي شخص ليس بالفعل مستخدمًا للنيكوتين بالتوقف عن التبخير - خاصةً إذا كان صغيراً أو حاملاً أو مريضًا.