شكرا لقرائتكم خبر عن لحياة أكثر صحة ..استخدام هرمون النمو وعقار لمرض السكر لاستعادة الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف فريق من العلماء مجموعة من ثلاثة أدوية شائعة لا تؤدي إلى تباطؤ الأمراض فقط لكنها تقلل الشيخوخة.

ووفقاً لموقع صحخيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم إعطاء تسعة أشخاص هرمون النمو وعقارين لمرض السكر لمدة عام كجزء من دراسة جامعة كاليفورنيا ، لوس أنجلوس (UCLA).

وبحلول نهاية دوراتهم على الأدوية ، انخفض عمر المشاركون البايولوجى 2.5 سنة في الدراسة.

في البداية ، يبدو الأمر وكأنه الوحي بالنسبة لصحة الإنسان ومتوسط ​​العمر المتوقع - لكن المجموعة الصغيرة من المشاركين كانوا كلهم ​​من الرجال البيض ولم تكن هناك مجموعة مراقبة لمقارنة النتائج ، مما أثار بعض الشكوك من الخبراء.

وحتى إذا لم تكن مثاليًا لمفهوم العيش إلى الأبد، فمع تقدم العمر تحدث الأمراض وتدهور الجسم، لذا فإن التهرب من الضرر الذي يحدثه لنا الوقت قد يعني العيش حياة أكثر صحة وكذلك حياة أطول.

والغدة الصعترية تبدأ في التدهور مع تقدم العمر ومع انخفاض مستويات هرمون النمو البشري.

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وأشارت الأبحاث في الحيوانات إلى أن إعطاء هرمون النمو التكميلي للناس قد يحمي الغدة الصعترية ويستعيدها.

لذا قام الدكتور "جريجوري فاهي" بالتعاون مع دكتور هورفاث وعالم المناعة والمؤسس المشارك لـ "انترفيني إيمون" بتحليل تسعة رجال بيض تتراوح أعمارهم بين 51 و 65 عامًا لاتخاذ هرمون النمو DHEA.

نظرًا لأن المستويات المرتفعة بشكل غير عادي من DHEA قد تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري ، فقد تم أيضًا إعطاء الرجال الذين تناولوا التجربة عقار السكري.

على مدار السنة التي شاركوا فيها، تم اختبار أنسجة الغدة الصعترية لديهم بانتظام.

وبحلول نهاية التجربة ، كان سبعة من المشاركين نمت لديهم أنسجة الغدة الصعترية السليمة في مكانها، ومن الناحية البيولوجية ، يبدو أنهم أصبحوا أصغر سنا بمقدار 2.5 عام.

وأضاف الباحثون أن هذا سيؤدى إلى ظهور علاجات جديدة للشيخوخة.