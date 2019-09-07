كيف تساعدين ابنتك المراهقة في المدرسة؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 سبتمبر 2019 04:39 مساءً - المراهقة مرحلة خاصة، تتأرجح من الناحية العمرية بين الطفولة والبلوغ، ترافقها تغيرات جسمية ونفسية. الخليج 365 الأم، عليك التعامل مع ابنتكِ التي بلغت هذه المرحلة معاملة خاصة في بداية العام الدراسي، تنصحك بأهم أسسها الأخصائية النفسية الدكتورة «وداد الجبري» كما يلي... نصائح للتعامل مع ابنتكِ المراهقة من الناحية الجسمية: اختبري لبشرة ابنتك المراهقة واقي الشمس المناسب، لأن بشرتها تكون حساسة، كما أن المسام في البشرة تكون مفتوحة ومعرضة للتصبغ من الشمس أثناء الذهاب والعودة والوقوف في باحة المدرسة، فيجب أن تتبعي خطة للعناية ببشرتها. يجب أن يخضع واقي الشمس للاختبار قبل اليوم الأول للمدرسة.

تأكدي من موعد دورتها الشهرية لكي تحمل معها وسائل الحماية في الوقت المناسب، مع دواء معين لتقليل التقلصات، وكذلك احرصي على أن ترتدي ملابس داخلية مناسبة في تلك الأيام. في حال عدم توفرها، عليك بشراء عدد من تلك القطع الهامة التي توفر لها الحماية والمظهر اللائق. Advertisements إذا كانت ابنتك تعاني من البدانة التي تتميز بها الفتيات في سن المراهقة، اختاري لها الزي المدرسي الذي لا يظهر بدانتها. ففي حال كانت ألوان زيها متدرجة، اختاري الأزرق الغامق، مثلاً الكحلي، لأنه يظهرها أقل بدانة، وفي حال كانت قصيرة القامة، لا تختاري لها الأحذية المنخفضة تماماً بل اختاري الأحذية الرياضية التي تمتاز بكعب طبي يبلغ طوله 4 سم لكي لا تزيد من مشكلتها.

تأكدي من نسبة الهيموجلوبين لديها وكذلك نسبة فيتامين ب في دمها، لأن نقص الحديد في الدم يسبب الدوخة وعدم التركيزن ونقص فيتامين ب يؤدي لشعورها بالكسل والتعب والارهاق. من الناحية النفسية عدلي موعد نومها بهدوء وبالتدريج، فهي قد اعتادت على السهر حتى وقت متأخر، والعودة للبرنامج الصحي لا يكون بالتأنيب والزجر أو بالعنف، ولكن بالتدريج والتأني، وهذا هو دورك.

امتصي توترها في الـ 10 أيام الأولى للمدرسة، لأن المراهق يزداد لديه التوتر لحساسيته المفرطة.

تأكدي من أنها لا تعاني من أي مشاكل في العام الماضي من زميلات أو معلمات، وحاولي أن تعرفي منها سبب تراجعها في مادة معينة، فقد يرتبط ذلك بالمعلمة وليس بها.

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