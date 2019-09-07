تضييق المهبل بالليزر ونصائح عند إجرائه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 سبتمبر 2019 04:39 مساءً - من أكثر المشكلات التي تحدث بعد الولادة ارتخاء في أنسجة وأربطة وعضلات المهبل، ما ينتج عنه عدم رضا الطرفين أثناء الجماع، ولكن مع تطور الطب، أوجدت عمليات خاصة بتضييق المهبل، بهدف حل عدة مشاكل، حيث أصبحت عمليات تجميل المهبل الآن واحدة من أكثر الإجراءات الطبية إقبالاً من السيدات في عيادات النساء والولادة، وتحقق نتائج متميزة في علاج الكثير من المشكلات التي تصيب المرأة مثل ترهلات المهبل، وارتخاء العضلات وما يتبعها من مشكلات صحية ونفسية واجتماعية تؤثر على طبيعة الحياة الزوجية والعلاقة الحميمة بين الأزواج. «الخليج 365» التقت بالدكتورة «أماني قنديل» للطب النسائي والتوليد لتحدثنا أكثر عن هذا الموضوع...

تضييق المهبل بالليزر

من أهم أسباب اللجوء لعملية تضييق المهبل ما يسمى بـ «متلازمة استرخاء»، فتتعرض فيها أنسجة المهبل للتلف، الترهل وإرتخاء أربطة الرحم وفقدانها لحيويتها كما يحدث للبشرة تماماًن وذلك بسبب تقدم عمر المرأة أو العوامل الفسيولوجية، كالحمل والولادة.

تعمل هذه التقنية على تدفئة طبقات أنسجة المهبل الداخلية وتركز على الألياف المكونة لهذه الطبقة وتنشط الكولاجين، مما يساعد على شد وتضييق المهبل.

الحالات التي تحتاج لتضييق المهبل

ارتخاء عضلة المهبل وتوسعه بعد الولادة الطبيعة والقيصرية.

جفاف المهبل.

تكرار الالتهابات.

سلسل البول حيث هبوط جدار المهبل الأمامي.

صعوبة التغوط حيث ارتخاء المهبل الخلفي.

نوع التخدير ومدة الليزر

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تحتاج العملية فقط لتخدير موضعي، وتستغرق مدة الجلسة من 15 إلى 20 دقيقة.

فوائد تضييق المهبل بالليزر

تحسين العلاقة الحميمة واستعادة الثقة بالنفس.

لا تؤثر على فرص الحمل بعد الجلسة.

تساهم في علاج مشكلة التبول اللاإرادي وسلسل البول.

تستطيع السيدة العودة لممارسة الأنشطة اليومية فور انتهاء الجلسة.

نصائح وإرشادات بعد العملية

لا بد من إيقاف العلاقة الحميمية بعد الجلسة لمدة أسبوع.

الاستمرار في تمارين كيجل لتقوية عضلات الحوض.

للحصول على نتيجة مثالية يجب الخضوع لجلسة ليزر شهرياً لمدة ثلاثة أشهر.

مضاعفات العملية