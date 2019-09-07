شكرا لقرائتكم خبر عن لو ليك فى تربية الكلاب خلى بالك من عدوى الجيارديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجيارديا من المشاكل الصحية التى تنتقل للإنسان عن طريق تناول الطعام والشراب الملوث أو الحيوانات وخصوصا الكلاب، وهى عدوى معوية تسبب تشنجات شديدة وانتفاخ البطن مع الغثيان والقئ.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن هناك بعض العلامات التى تدل على إصابتك بالمرض وهى:



مغص

1:الاسهال الشديد يصاحبه ألم شديد فى البطن.

2: الشعور بالتعب والإرهاق الشديد.

3: الانتفاخ وتقلصات في البطن.

4:الغثيان والقئ.

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5:فقدان شديد فى الوزن.

وهناك بعض العوامل التى تزيد من خطر الاصابة بالعدوى وهى

-شرب المياه الملوثة وهى من أكثر الطرق التى تسبب العدوى وخصوصا مياه حمامات السباحة المليئة بالفيروسات والعدوى.

-تناول الطعام الملوث

لا ينصح بتناول الوجبات الجاهزة أو الخضروات الغير مغسولة ، حيث انها قد تكون ملوثة ومليئة بالفيروسات والجراثيم.

-التواجد بأماكن مزدحمة قد يزيد من خطر الاصابة بالمرض ، لذلك ينصح بوضع كمامة على الفم مع الاهتمام بغسل اليدين باستمرار.

-ولتجنب العدوى ينصح بتجنب تناول الطعام إلا بعد غسله جيدا مع تجنب الوجبات الجاهزة والمليئة بالفيروسات، مع الاهتمام بالنظافة الشخصية والابتعاد عن أماكن المزدحمة.