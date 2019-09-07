شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك بسبب الجلوس لفترات طويلة..اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجلوس لفترات زمنية طويلة خلال يوم العمل أو أمام التليفزيون يتسبب في الكثير من المشاكل النفسية الصحية، نتيجة لعدم ممارسة الحركة بشكل طبيعي وارتياح عضلات الجسم لفترة طويلة بعض الشيء، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي سلبيات الجلوس لفترات طويلة دون تحرك، وذلك وفقا لموقع "healthline".

أوضح التقرير إلي أن الجلوس لفترة طويلة يتسبب في تعرض الشخص للعديد من المضاعفات النفسية والصحية، ومنها:

زيادة الوزن بشكل ملحوظ نتيجة لعدم قدرة الجسم علي حرق الدهون بشكل طبيعي، وأيضا تناول الطعام دون حرقه.

Advertisements

أكدت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن كثرة الجلوس يتسبب في زيادة فرص الإصابة بالجلطات، ولذا يجب التحرك بعد مرور 45 دقيقة من الجلوس والمشي لمدة 10 دقائق.

- تزداد فرص الإصابة بالاكتئاب للأشخاص الذين لا يمارسون الحركة.

-يصبح الشخص اكثر عرضه للإصابة بأمراض القلب المختلفة، فيكفا نصح القدماء " الحركة بركة"..وهذه النصيحة تعد من أفضل النصائح التي يجب القيام بها، لأن الحركة تساهم بشل كبير في تحريك أعضاء الجسم والحفاظ عليه وتجنب الإصابة بأي مشاكل به.

-نتيجة للجلوس فترات طويلة تزداد فرص الإصابة والتعرض لمشاكل عديدة في الظهر والرقبة

-أشارت بعض الدراسات الحديثة إلي أن الجلوس لفترات طويلة يزيد من فرص الإصابة بمرض السرطان، زيادة خطرالإصابة بالسرطان فمقابل كل ساعتين إضافيتين تقضيها في الجلوس يومياً، يزداد خطرالإصابة بنسبة 8٪ و 10٪ لسرطان القولون وسرطان بطانة الرحم.