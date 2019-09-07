شكرا لقرائتكم خبر عن من خلال علاج الإخصاب خارج الرحم.. امرأة هندية تضع تبلغ 74 عاماً توأما والان مع التفاصيل
وضعت امرأة هندية تبلغ 74 عاماً توأما من خلال علاج الإخصاب خارج الرحم.
ولم تتمكن ييراماتي مانجاياما من منطقة جونتور جنوب الهند من الحمل بعد زواجها من زوجها في عام 1962.
وقال طبيبها إنَّ مانجياما حملت في التوأم من أول مرة خضعت فيها لعملية تلقيح اصطناعي وظلت تحت مراقبة 3 فرق من المتخصصين.
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