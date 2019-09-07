نقص الحديد لدى الأطفال.. 8 أعراض و5 طرق للوقاية

أعراض نقص الحديد لدى الأطفال لا تظهر في المراحل المبكرة

يعد الحديد مكوناً أساسياً في مادة الهيموجلوبين التي تدخل في تكوين خلايا الدم الحمراء التي وظيفتها نقل الأكسجين والمواد الغذائيّة إلى خلايا الجسم.

وقال الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في مصر، إنَّ أعراض نقص الحديد عند الأطفال لا تظهر في المراحل المبكرة ولكن بعد أن تزداد الحالة سوءاً.

وأشار سليمان إلى 8 أعراض تؤكِّد نقص الحديد لدى الأطفال، وهي: شحوب البشرة، الإجهاد والتعب، بطء النمو والتطور، فقدان الشهية، تسارع عملية التنفس، العدوى المتكررة، مشكلات سلوكية والرغبة في تناول أشياء غريبة مثل الثلج والتراب.





ولوقاية الطفل الرضيع من نقص الحديد يجب اتباع الآتي:



- إعطائه مكملات الحديد من عمر 4 أشهر إذا كان يرضع طبيعياً.

- التأكد من أنَّ الحليب الصناعي الذي يتناوله مدعم بالحديد إذا كان يرضع صناعياً.

- الأطفال المولودون مبكراً، يجب إعطاؤهم مكملات الحديد من الأسبوع الثاني بعد استشارة الطبيب.



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- إعطاء الطفل الأطعمة الغنية بالحديد بعد بلوغه 4 أشهر تقريبًا.

- التأكد من احتواء وجبة الطفل على أطعمة وعصائر غنية بـ"فيتامين سي" لتعزيز عملية امتصاص الحديد.





ووجه استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بعض النصائح لإعطاء الطفل المكملات المحتوية على الحديد، وهي:

- تُعطَى على معدة خالية قبل ساعة من الطعام أو بعد ساعتين من تناوله.

- إذا حدث ألم بالمعدة أو تقيؤ يعطى مع الطعام.

- إعطاء الطفل عصائر فواكه تحتوي على فيتامين سي مثل البرتقال لتحسين امتصاص الحديد.

- تناول مكملات الحديد لفترة كافية يحددها الطبيب.