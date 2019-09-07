شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أكواب من القهوة يوميًا تحميك من تكون حصوات المرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أن تناول ستة أكواب أوأكثرمن القهوة يوميًا يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالحصى في المرارة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، شرب القهوة قلل من فرص الإصابة بحصوات المرارة المؤلمة بنسبة 23%، مقارنة بأولئك الذين لا يشربون القهوة على الإطلاق.

وحلل الباحثون البيانات الرسمية للصحة ونمط الحياة بين 104500 من البالغين، الذين تم تتبعهم لمدة تصل إلى 13 عامًا.

وقارنوا مقدار شرب القهوة مع ما إذا كانوا قد عانوا من أي وقت مضى من حصوات المرارة.

وقد أجريت الدراسة من قبل فريق من مستشفى جامعة كوبنهاجن في الدنمارك.

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ووجد الباحثون أن شرب كوب واحد فقط في اليوم قلل من خطر الإصابة بحصوات المرارة بنسبة 3% ، لكن التأثير الأكبر كان من شرب عدة أكواب كل يوم.

ولا توصي المبادئ التوجيهية الأوروبية بأكثر من 400 ملجم من الكافيين يوميًا - فنجان من القهوة يحتوي على ما بين 70 إلى 140 مجم.

ومن المعروف أن حصوات المرارة عبارة عن كتل من المواد الصلبة التي تتشكل في المرارة، وفي المملكة المتحدة ، هناك شخص واحد من بين كل 10 أشخاص بالغين مصاب بهذه الحالة.

وتتكون حصوات المرارة، التي يمكن أن تشبه حبيبات الرمل أو الحصى الكبيرة ، من مواد كيميائية في الصفراء ويمكن أن تتكون من الكوليسترول ، ومزيج من الكالسيوم واصباغ من خلايا الدم الحمراء ، أو مزيج من الاثنين.

لقد تم ربطها بالوجبات الغذائية عالية الكوليسترول، ومعظم الناس غير مدركين لهم، وأكثر الأعراض شيوعًا هو ألم البطن ، والذي قد يستمر لمدة تصل إلى ثماني ساعات ويكون حادًا.

وقال الباحثون إن الكافيين ينطلق عن طريق الصفراء ويحتوي على مركبات كيميائية تسمى الميثيل زانتين التي تحفز إنتاج الحمض، لافتين إلى أنه هذا قد يمنع الكوليسترول من تكوين حصوات المرارة.