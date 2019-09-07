شكرا لقرائتكم خبر عن خليه يتناوله مع الفطار ..أسباب تجعل طبق الفول مهم في الصباح لطفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الفول من أشهر أنواع البقوليات الهامة لصحة ولجسم الإنسان، ومن الأطعمة الرئيسية لدي الكثير خصوصا علي مائدة الإفطار، والتي يسعي الكثيرون لتناولها بكثرة.

وعند اقتراب المدارس ينصح الخليج 365 الأمهات بضرورة الاهتمام بوجبة الإفطار لدي أبنائهم قبل الذهاب للمدرسة، وذلك لإمداده بالنشاط والحيوية، وأيضا لزيادة التركيز لديهم، ولذا علي الأم إعداد طبق من الفول يوميا لوجبة إفطار شهية ومفيدة للطفل، وفقا لموقع "healthline". فوائد الفول في وجبة الإفطار

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الفول من الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، ويعد من الأطعمة المفيدة للأطفال وخاصة خلال مرحلة البناء، فهو يعمل علي إمداد الجسم بنمو جيد لهم وصحي، نتيجة لما يحتويه من عناصر هامة للجسم، كالنحاس، والفسفور، والحديد، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، وحامض الفوليك، وفيتامين B، وفيتامين A، وفيتامين K، والبروتين والحديد والألياف والكالسيوم، وجميعها عناصر هامة للجسم.

كما أن تناول الفول للطفل في وجبة الإفطار يساهم بشكل كبير في إمداده بالطاقة والحيوية وزيادة التركيز، وأيضا يعمل علي تنشيط خلايا المخ بشكل كبير، ويقلل من إصابة الطفل بالتوتر والقلق، ويعمل علي تقوية الجهاز المناعي بشكل كبير، ويحد من التعرض لأي مشاكل صحية ناتجة عن إنخفاض نسبتها.