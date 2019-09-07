شكرا لقرائتكم خبر عن البيبى بلوز.. حالة من الحزن تصيب النساء بعد الولادة..اعرفى علاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقلبات المزاج من الأشياء الشائعة التى تحدث لكثير من النساء خاصة فى فترة ما بعد الولادة، ولكن هل سمعتِ من قبل عن "البيبى بلوز" أو Baby blues وهوأقل أشكال اكتئاب ما بعد الولادة حدة، فهو حالة تصيب النساء بعد الولادة بالحزن بدون سبب واضح، فى هذا التقرير نتعرف على طرق لتخفيف حدة "البيبى بلوز"، وفقاً لموقع parents.



اكتئاب ما بعد الولادة

4 طرق لتخفيف حدة "البيبى بلوز"دللى نفسك

تجد الكثير من النساء حياة الأمومة جديدة وصعبة ومحبطة، لذا يجب أن تعطي لنفسك استراحة، وهناك 3 خطوات لإظهار التعاطف مع نفسك والاهتمام بها:

-حددى مشاعرك وما هو سبب الحزن الذى تشعرين به، هل أنتِ تخافين من عدم قدرتك على تحمل مسئولية طفل أم تخافين من أن الطفل سوف يغير حياتك أو تخافين من علامات التمدد التى تظهر على جسمك بسبب الحمل والولادة.

-تذكرى أن كثير من النساء يعانين من نفس هذه الحالة التى تستمر لفترة مؤقتة.تقنية التنفس العميق

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التنفس العميق من التقنيات التى تساعد على الاسترخاء وتساعد على تحسين مزاجك وتقليل الإجهاد والتوتر بشكل أفضل.

التواصل الاجتماعى مع الصديقات

تقوية الروابط الاجتماعية تساعد على تحسين الحالة النفسية، حيث أن عزلة الأم فى منزلها تجعلها تشعر بالوحدة والكآبة والخوف من مسئوليات الأمومة الجديدة الملقاة على عاتقها، لذا يمكنكِ مقابلة صديقاتك المقربات.

الامتنان والشكر

جربى الامتنان والشكر على كل الأشياء الإيجابية فى حياتك، حيث أن الامتنان يساعد فى تحويل وجهة نظرك بعيدًا عن الجانب السلبي ويجعلكِ تركزين على الجانب الإيجابي.

من أجل تدريب عقلك على ملاحظة ما يجري بشكل صحيح، خذى وقتك لتدوين 3 أشياء تشعرك بالامتنان كل يوم قبل النوم.