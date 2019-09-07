شكرا لقرائتكم خبر عن الحديد عنصر أساسي لنمو وتطور الطفل والان مع التفاصيل

قال الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في مصر، إن الحديد من المعادن المهمة، ويعتبر مكونا أساسيا في مادة الهيموجلوبين التي تدخل في تكوين خلايا الدم الحمراء، ووظيفتها نقل الأكسجين والمواد الغذائية إلى خلايا الجسم، وفقا للعين الإخبارية.

واستعرض سليمان فوائد الحديد في الجسم، كالتالي:

- يعتمد عدد من الوظائف الحيوية للجسم على الحديد

- يعتبر أساسيا لنمو وتطور الطفل

- مكون مهم لعمل الجهاز العصبي والعضلات

- يساعد في عمل العديد من إنزيمات الجسم

- يعزز مناعة الجسم

وأوضح سليمان وفقا لـ"العين الإخبارية" أن مصادر الحصول على الحديد تتنوع بين حيوانية ونباتية، وعددها كالتالي:

حيوانية

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- اللحوم الحمراء والكبد

- الدواجن والأسماك

- البيض

نباتية

- الخضراوات الورقية الخضراء الداكنة مثل الجرجير والسبانخ

- البقوليات مثل البسلة والفاصوليا

- المكسرات

- الفواكه المجففة، مثل المشمش والزبيب

وقال استشاري طب الأطفال إن فيتامين سي يحسن امتصاص الحديد، ويوجد في البرتقال والطماطم والجوافة، موضحا: "الحليب البقري يحتوي على نسبة الحديد الموجودة في حليب الأم ذاتها، لكنه صعب الامتصاص لذا فهو ليس مصدرا جيدا بالسنبة للأطفال الرضع للحصول على الحديد، ولا ينصح بتناوله قبل إتمام العام الأول".