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شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة شهر التوعية بسرطان الأطفال.. اعرف أشهر الأورام التي تصيب الطفل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
شهر سبتمبرهوالشهر العالمى للتوعية ضد سرطان الأطفال وفيها تزيد حملات التوعية ضد المرض ودعم الاطفال المصابين بالسرطان على مستوى العالم.
وحسب ما ذكره موقعthesun فأن هناك العديد من أنواع الأمراض السرطانية الاكثر شيوعا بين الأطفال وهىسرطان المخ
سرطان الاطفال
وهو من أشهر أنواع السرطانات التي تصيب الأطفال، وخصوصا التى تتراوح أعمارهم بين 3 و 8 سنوات، وفيها يشعر الطفل بـ القئ والصداع المتكرر وعدم وضوح الرؤية.
سرطان الدم
وهو من السرطانات المنتشرة بين الأطفال والتى تسبب فقدان الوزن وانتفاخ البطن والشعور الشديد بالتعب والإرهاق الشديد.سرطان الخلايا العصبية
وهو من أكثر السرطانات انتشارا بين الاطفال ويتشكل فى الانسجة العصبية ويبدأ عادة من إحدى الغدد الكظرية عن طريق الكلى ولكنه قد يتطور أيضا فى الرقبة أو الصدرأوالبطن والعمود الفقرى.سرطان الغدد الليمفاوية
سرطان
الأورام الليفية من أشهر الأمراض السرطانية التى يتعرض لها الأطفال وخصوصا الذى تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما.
سرطان العظاميعتبر سرطان العظام، من الأمراض السرطانية المنتشرة بين الاطفال حيث يتعرض الطفل لألم شديد فى العظام والكسور وضعف عام. سرطان الكبد
يمكن لسرطان الكبد أن يسبب كتل فى البطن مع الشعور بألم شديد وعدم القدرة على بذل مجهود.
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