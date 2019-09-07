شكرا لقرائتكم خبر عن فواكه وخضروات تحميك من الالتهاب الرئوي منهم البرتقال والطماطم..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفواكه والخضروات يمكن أن تحميك من الإصابة بالالتهاب الرئوي حيث تحتوي علي مجموعة من العناصر الغذائية والفيتامينات والتي تحميك من العديد من الأمراض.

القول المأثور، "تفاحة فى اليوم تبقيك بعيدا عن الطبيب" هو بمثابة تعويذة للحفاظ على اللياقة البدنية لمعظم الناس، ومع ذلك بصرف النظر عن تكملة الجسم بالمواد الغذائية والمعادن اللازمة، يمكن للفواكه الغنية بفيتامين C مثل البرتقال والتفاح أيضًا حماية الجهاز المناعي من أمراض مثل الالتهاب الرئوي ، وفقًا لدراسة جديدة نشرت فى موقع " thehealthsite"

ووفقا لهذه الدراسة فإن الفواكه الغنية بالفيتامينات C تعزز مناعة الجسم لمحاربة بكتيريا الالتهاب الرئوي، مثل البرتقال والتفاح والليمون والجوافة فهى غنية بفيتامين C ومصدر كبير للتغذية للأشخاص المعرضين لخطر الالتهاب الرئوي.

أظهرت الأبحاث أنه بسبب ضعف الجهاز المناعي نتيجة البكتيريا وبيروكسيد الهيدروجين، هناك خطر متزايد للإصابة بالتهاب رئوي، ويوجد بيروكسيد الهيدروجين فى معجون الأسنان، والذي يبقي أسناننا نظيفة وخالية من البقع.



برتقال

تفاصيل الدراسة

يقول الباحث الرئيسي نيلسون جيكرا إن الجسم يصنع بيروكسيد الهيدروجين لمحاربة البكتيريا، ومن المستغرب أن بعض البكتيريا تنتج هذا المركب أيضًا لمهاجمة الجهاز المناعي.

في مثل هذه الحالة، يحتاج الجسم إلى بعض العناصر الغذائية والمعادن الأساسية لمكافحة الالتهاب الناتج داخل الجسم لتحييده، وقد يكون فيتامين C في الفاكهة السلاح الأكثر فعالية لهذا الغرض، حيث يزيد من المناعة المضادة للبكتيريا.

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التفاح

هناك بعض العناصر الأساسية التي يجب تضمينها في النظام الغذائي، وهذه المواد الغذائية يمكن أن تحميك من مجموعة من الأمراض:

- تحتوى السبانخ على كميات كافية من الفيتامينات والمعادن والمغنيسيوم، يساعد في تقليل الأعراض مثل التورم في الجسم والانتفاخ وزيادة الوزن.

- الليكوبين الموجود في الطماطم يعتبر مهم جدا لصحة الجسم، فقد ثبت في العديد من الدراسات أنها يمكن أن تساعد في الحماية من أنواع مختلفة من السرطانات، إلى جانب التحكم فى الكولسترول وخطر هشاشة العظام.

- الشوفان غني بالعديد من العناصر الغذائية ويعتبر أفضل خيار لتناول الإفطار، لأنه يساعد على الهضم والسيطرة على ضغط الدم .