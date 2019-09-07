شكرا لقرائتكم خبر عن خليها مسلوقة واستفاد منها.. البطاطس البيوريه هتحميك من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر البطاطس من الأكلات الشهيرة التى يفضلها الكثيرون، كما أنها تقدم بطرق مختلفة سواء بطاطس محمرة أو فى الفرن أو البطاطس البيوريه وهى المسلوقة، وتعتبر من أفضل الطرق التى تعزز صحة الجسم، حيث تحتوى البطاطس على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة للصحة.

ووفقا لما ذكره موقع healthy فإن هناك فوائد عديدة لتناول البطاطس المسلوقة وهى:



بطاطس بيوريه

1: تحتوى على نسبة كبيرة من فيتامين سى، الذى يعزز صحة الجهاز المناعى ويحمى الجسم من الفيروسات والعدوى.

2: تعمل على ضبط مستوى ضغط الدم، وذلك لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

Advertisements

3: تعتبر البطاطس المسلوق من أبسط الطرق التى تعزز صحة الجهاز الهضمى وتحميه من الالتهابات وعسر الهضم.

4: تساعد على الشبع وتمد الجسم بالطاقة والحيوية، نظرا لما تحتويه من عناصر غذائية وفيتامينات.



بطاطس

5: تحتوى على بعض الخصائص التى تحافظ على صحة الجهاز العصبى وتحد من خطر الإصابة بمشاكل الجهاز العصبى، كما أنها تحد من الإصابة بأمراض ألزهايمر والخرف والسكتة الدماغية.

6: تحافظ على صحة الجسم وتحد من خطر الإصابة بمرض السكر، وهو من الأمراض المزمنة التى تؤثر على الصحة.

7: تحتوى البطاطس المسلوقة على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تحمى الجسم من الإصابة بالأمراض السرطانية.