شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتفادي سرطان الثدي والان مع التفاصيل

بالتزامن مع حلول سبتمبر، شهر التوعية بالسرطانات التي تصيب النساء منذ عام 1999، قدمت المؤسسة مجموعة من المعلومات عن الأنواع الأكثر شيوعا التي تستهدف المرأة، وأعراضها وأسبابها وكيفية تجنبها، باعتبارها عضوا في المبادرة الدولية الجلوباثون للقضاء على سرطانات المرأة.

وطالبت المؤسسة النساء بالحرص على 6 أشياء عند التسوق لحمايتهن من الإصابة بسرطان الثدي، هي:

- يفضل أن يتم التسوق كل 3 أيام حرصا على صحتك.

- ابتعدي تماما عن الحلويات ويفضل تناول الخضراوات والفاكهة.

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- احرصي على إعداد قائمة بالمشتريات؛ حتى تتفادي شراء أي مأكولات غير صحية.

- إذا قررت تناول وجبة في مطعم، اطلبي كميات صغيرة للحفاظ على وزنك.

- إذا شعرت بالهبوط، تجنبي المشروبات السكرية لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية، مع ضرورة شرب كمية مناسبة من الماء.

- احرصي على ممارسة التمارين الرياضية يوميا، والمشي 30 دقيقة على الأقل.