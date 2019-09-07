شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء 5 عمليات غير جراحية عن طريق استخدام روبوت لمجموعة من المرضى والان مع التفاصيل

نجح طبيب هندي يُدعى تيجاس باتيل في إجراء 5 عمليات غير جراحية عن طريق استخدام روبوت لمجموعة من المرضى يبتعدون عنه مسافة تزيد على 30 كيلومتراً.

ووفقاً لدورية "ذا لانسيت" الطبية، فإنَّ الطبيب الهندي استعان بروبوت "كور باث جي آر إكس" في إجراء عملية "التدخل التاجي عن طريق الجلد" في ديسمبر/كانون الأول.

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وتراوحت أعمار المرضى بين 52 و84 عاماً وكانوا في مستشفى بمدينة أحمد أباد، بينما تواجد باتيل داخل معبد يبعد حوالي 32 كيلومتراً عنهم، ورغم تسجيل تأخيرات بين تعليمات الطبيب وأداء الروبوت، لكن الأمر لم يُشكّل أزمة كبيرة مع نجاح جميع العمليات.

وأجرى باتيل العمليات في مدد تتراوح بين 19 و28 دقيقة، ورغم كونها ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها طبيب روبوتاً في المجال الطبي، لكن هذه العمليات تعد الأولى في القلب التي تُجرى عن بعد بواسطة روبوت.

وأكد هذا الطبيب إمكانية إجراء عمليات مماثلة من مسافات أكبر تصل إلى 3 آلاف كيلومتر في حال تمَّ الاعتماد على التقنيات نفسها، وفقاً لصحيفة "تايمز أوف إنديا".