فيديوجراف.. التكافؤ يهيمن على زيارات هولندا الرسمية لألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يلتقي منتخب ألمانيا يوم الجمعة، مع ضيفه هولندا، في مباراة مرتقبة تجمع بينهما لحساب المجموعة الثالثة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، بمدينة هامبورج.

وستكون المواجهة هي الخامسة على الصعيد الرسمي بين المنتخبين في ألمانيا، على مدار تاريخهما الطويل.

وفاز كل طرف مرة وحيدة وتعادلا في مناسبتين، علماً بأن فوز "الماكينات" الوحيد بملعبها على هولندا كان في نهائي كأس العالم 1974.

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في المقابل، كان الفوز الرسمي الوحيد لهولندا في ضيافة الألمان، في قبل نهائي أمم أوروبا 1988.

وكان آخر لقاء بألمانيا، في مارس/آذار الماضي وانتهى بالتعادل 2-2، وهي النتيجة التي قادت هولندا لقبل نهائي دوري أمم أوروبا.

"العين الرياضية" تبرز عبر الفيديوجراف التالي، تاريخ المواجهات الرسمية بين الألمان والهولنديين على ملاعب ألمانيا.