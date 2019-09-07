امرأة هندية عمرها 74 سنة تلد توأمًا من الإناث الأصحاء باستخدام التلقيح الاصطناعي

يعتقد خبراء في علم الأجنة، أن امرأة هندية عمرها 74 سنة، أصبحت أكبر أم تنجب في العالم بعد ولادتها توأما باستخدام التلقيح الاصطناعي.

وحسب صحيفة "دايلي ميرور" البريطانية، أنجبت إراماتي مانغاياما (من ولاية أندرا براديش الهندية)، قبل أيام، توأما من الإناث الأصحاء من زوجها راجا راو البالغ من العمر 78 سنة، بعد نجاح حملها بالاعتماد على جراحة التلقيح الاصطناعي.

وذكر المصدر أن عيادة أطفال التلقيح الاصطناعي في مدينة جونتور، دفعت معظم التكاليف باعتبار أن العملية، في حال نجاحها، ستحقق إنجازًا تاريخيًا رائعًا لكون إراماتي عقيمة.

وظلت مانغاياما في المستشفى تحت المراقبة لمدة 9 أشهر كاملة من الحمل.

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وأنجبت إراماتي توأمها بإشراف الدكتور أوماشانكر، الذي قال إن العملية بمثابة "مفاجأة"، كما كان العلاج من اكبر التحديات بحسب قوله.

وأكد خبراء مهتمون بالأجنة أن إراماتي، التي مرت بمرحلة انقطاع الطمث قبل 30 عاما، تجاوزت الرقم القياسي الحالي المسجل لأكبر أم تنجب، وهي ماريا ديل كارمن بوسادا دي لارا، التي أنجبت توأما من الصبيان قبل الأوان في عمر الـ66، ولكنها اعترفت بالكذب بشأن سنها لتلقي علاج الخصوبة في عيادة بولاية لوس أنجلوس، في عام 2006.

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