شكرا لقرائتكم خبر عن لو دايما عندك جفاف العين.. حاجات لازم تعملها عشان تخف بسرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

"الرغبة الشديدة فى حكة العين مع الشعور بحرق شديد وألم وصداع مستمر"، جميعها من أعراض جفاف العين وهى من المشاكل المزعجة التى تسبب الضيق الشديد، وعدم القدرة على التعايش بشكل طبيعي، قد يكون الجفاف نتيجة التعرض لجراحات الليزر أو التعرض للغبار والأتربة، أو استخدام العدسات اللاصقة.

وحسب ما ذكره موقعwebmd فإن هناك بعض النصائح التى يجب أن يتبعها مرضى جفاف العين المستمر للشفاء السريع هى:



جفاف العين

1:فى حالة الجفاف الشديد ينصح بتجنب ارتداء العدسات اللاصقة لأنها تزيد من الجفاف والألم.

2: المتابعة الدورية مع الطبيب لوصف العلاج المناسب للحالة والمواظبة على وضع القطرات فى مواعيدها المضبوطة.

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3:تجنب التواجد فى أماكن بها أتربة وغبار لأنها تسبب الالتهاب والجفاف الشديد.

4:ارتداء نظارة شمسية عند الخروج فى وقت الظهيرة، وذلك لحماية العين من الأتربة والغبار أو دخول أى أجسام غريبة بها .

5:قد يسبب التدخين جفاف شديد بالعين، لذلك ينصح بتجنب التواجد فى أماكن بها مدخنون حتى لا تسبب الالتهابات والجفاف.

6:الاهتمام بتناول المياه والسوائل الطبيعية حيث انها تساعد على علاج الجفاف.

7:الاهتمام بتناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية تساعد على علاج الجفاف.