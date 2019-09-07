انقاص الوزن الزائد برجيم 2- 4 -7 وهذه هي الطريقة 

يمكن انقاص الوزن ونحت الجسم وحرق الدهون بطرق مختلفة اهمها اتباع نظام غذائي متوازن وقواعد حياتية صحية مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والتخلي عن العادات السيئة. ويمكن تعزيز تأثير ذلك وتسريع عملية استعادة الرشاقة من خلال اتباع بعض الحميات الذكية والصحية. ومن هذه الحميات رجيم 2-4 -7 الذي يساعد على انقاص الوزن الزائد في اسبوع واحد فقط.

ابتكر طريقة خسارة الوزن برجيم 2- 4 -7 الدكتور جاك فريكر. وهو يساعد على نحت الجسم وتفتيت الدهون التي تتجمع في مناطق مختلفة منه في 7 ايام ومن دون الشعور بالحرمان.

2 اي وجبتان رئيسيتان

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يعتمد هذا الرجيم الذي يمكن من استعادة الرشاقة على تناول وجبتي الفطور والعشاء. فبحسب مبتكرها تقدم هذه الحمية للجسم المغذيات الاساسية التي تحتاج إليها اعضاؤه لتقوم بوظائفها. ويمكن خلالهما تناول اصناف عدة متنوعة ومختلفة.

- اللحوم قليلة الدسم، لحم الدجاج، السمك، البيض من حين إلى آخر أو التوفو. فهي توفر بعض العناصر الضرورية مثل البروتينات والحديد والزنك والفيتامين B12.

- الخضار الغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن. ويمكن تناولها بأشكال مختلفة اي طازجة او مشوية او مطهوة على البخار. لكن الافضل ان تكون على شكل قطع وليس بوريه.

- مواد تحتوي على الدهون مثل ملعقة طعام من الزيت، ملعقتي طعام من الكريما العادية او 4 ملاعق طعام من الكريما الخفيفة ملعقتين وسط من الزبدة. فهي تمد الجسم بالطاقة ولا تعيق عنملية خسارة الوزن.



4 اي 4 وجبات خفيفة



من ابرز الاسباب التي تؤدي الى زيادة الوزن وتجمع الدهون في مناطق الجسم المختلفة تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات. وللتوقف عن اتباع هذه العادة السيئة ينصح بالاعتماد على الوجبات الخفيفة. ويتضمن هذا الرجيم 4 منها تحتوي على خيارات مختلفة.

- الفواكه مثل حبة تفاح او اجاص او برتقال او كوب من الفراولة او التوت او 3 حبات مشمش او خوخ او تين او ثمرة موز متوسطة الحجم او ربع ثمرة اناناس او عنقود عنب صغير.

- 6 الى 10 حبات بندق او لوز او كاجو خالية من الملح والزيوت.

- الخضار على اختلاف انواعها.

- منتجات الالبان مثل 100 غ من الجبنة البيضاء الخالية من الدسم، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخفيف.



7 اي 7 ايام في الاسبوع

يمكن خسارة الوزن واستعادة الوزن الصحي من خلال اتباع هذا الرجيم لمدة لا تقل عن 7 ايام. واضافة الى الاصناف التي تتضمنها الوجبتان الرئيسيتان والوجبات الـ4 الخفيفة، يمكن اضافة نوعين آخرين من الطعام.

- النشويات التي يمكن ان يتناولها تحديداً الاشخاص الذين يتمتعون بمؤشر غليسيمي منخفض. وفي هذه الحالة يمكنهم الاعتماد 4 مرات اسبوعياً على البقوليات مثل العدس والحمص، المعجنات المصنوعة من القمح الكامل، الارز، الفريك، 150 غ من البطاطا المطهوة على البخار. ويمكن توزيع هذه الاصناف على كل الوجبات.

- الشوكولا حيث يسمح هذا الرجيم الذي يساعد على خسارة الوزن الزائد في 7 ايام فقط بتناول الشوكولا السوداء التي تحتوي على الحليب والبندق واللوز والزبيب بمعدل 100 غرام اسبوعياً. وهذا يعني انه يمكن تناول مربع واحد في نهاية وجبة واحدة يومياً. ومن الخطأ في هذه الحالة ان يتم اكله في الصباح قبل موعد الفطور او قبل اي وجبة اخرى. فهذا قد يعيق الجهود التي تهدف الى خسارة الوزن.

