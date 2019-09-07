شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد حالات سرطان القولون والمستقيم بين الشباب وانخفاضها لدى كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة أن حالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بين الشباب ترتفع في جميع أنحاء العالم.

وكشفت الأبحاث في 36 دولة و 6 قارات أن المرض أصبح أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، وذلك وفقا لتقرير جريدة "ديلى ميل" البريطانى.

في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، استقرت الإصابات بين كبار السن أو انخفضت، بينما ارتفعت المعدلات المبكرة للمرضى الأصغر سناً، بينما كانت كوريا الجنوبية هي الأسوأ بالنسبة للشباب، حيث يرتفع عدد المصابين بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 4.2 % كل عام.



صورة خبر ديلى ميل عن سرطان القولون

يقول فريق من جمعية السرطان الأمريكية، إنه يأمل أن تؤدي النتائج إلى زيادة الوعي بسرطان القولون والمستقيم بين الشباب وأن يتعرفوا على العلامات حتى يتمكنوا من اختبارها قبل فوات الأوان.

وسرطان القولون والمستقيم هو السرطان الذى يبدأ في القولون أو المستقيم، ويقع في الطرف السفلي من الجهاز الهضمي، وعادة ما يبدأ السرطان بنمو يسمى الاورام الحميدة، التى تقع على البطانة الأعمق من القولون أو المستقيم وتصبح سرطانية على مدى سنوات عديدة.

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ووفقًا لجمعية السرطان الأمريكية، يعد سرطان القولون والمستقيم ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا في الولايات المتحدة، بين الرجال والنساء، كما أنه السبب الرئيسي الثالث لوفيات السرطان في كل من الرجال والنساء الأميركيين ويقدر أنه يتسبب في أكثر من 51000 حالة وفاة في عام 2019.

بالنسبة للدراسة، درس الفريق معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى البالغين أقل من 50 عامًا مقارنة بمن هم في سن 50 وما فوق، ومن بين 36 دولة تم تحليلها، انخفضت معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى البالغين أقل من 50 عامًا في ثلاث دول فقط: النمسا وإيطاليا وليتوانيا.



سرطان المستقيم

في ثلاث دول وهى قبرص وهولندا والنرويج، ارتفعت معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا بمعدل مرتين مقارنة بالسكان الذين تجاوزوا الخمسين من العمر.

على الرغم من انخفاض عدد الأعداد الإجمالية ، إلا أن هناك أربعة بلدان لديها تناقض صارخ بين معدلات الإصابة بالسرطان لدى المرضى الأصغر والأكبر سناً: أستراليا وكندا وألمانيا ونيوزيلندا والولايات المتحدة.

ووجدت دراسة نشرت في عام 2017 أن حالات سرطان القولون التي تم تشخيصها لدى البالغين الذين تقل أعمارهم عن 55 عامًا تضاعفت في الفترة من 1990 إلى 2013.

استجابةً للملاحظات المبكرة لهذا الاتجاه، قامت جمعية السرطان الأمريكية بتحديث إرشادات الفحص الخاصة بسرطان القولون والمستقيم، مما أدى إلى خفض العمر الذي يبدأ فيه الأشخاص المعرضون للخطر في المتوسط ​​في إجراء فحوصات منتظمة من 50 إلى 45 عامًا.