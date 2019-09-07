مش شرط يكون دور برد.. اعرف أسباب البلغم المستمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المخاط أو "البلغم" من المشاكل الصحية المزعجة الذى ينتجها الجهاز التنفسى نتيجة اصابته ببعض الفيروسات والبكتيريا أو تراكم السموم بالجهاز التنفسى، وقد يعتقد الكثيرون أن البلغم نتيجة الاصابة بنزلات البرد والأنفلونزا ولكن هناك أسباب مختلفة للإصابة به، وهى حسب ما ذكره موقع medicalnewstoday :

البلغم مرض الربو مرض الربو من الأمراض المزمنة التى تؤثر على صحة الجهاز التنفسى وتسبب ألم وبلغم شديد. التدخين التدخين يؤثر التدخين على صحة الجهاز التنفسى ويسبب تراكم المخاط والبلغم الشديد فى الرئتين. Advertisements التهابات الجهاز التنفسى

التهابات الجهاز التنفسى التهاب الشعب الهوائية والجهاز التنفسى يسبب البلغم الشديد وعدم القدرة على التنفس. التليف الكيسى

التليف الكيسى وهو من الأمراض الوراثية التى تسبب التهاب شديد فى الرئة وبلغم مستمر. الالتهاب الرئوى

الالتهاب الرئوى واحد من الأمراض الخطيرة التى تسبب البلغم الشديد والتعب والإرهاق والسعال المستمر. وهناك بعض الطرق الطبيعية التى تساعد على علاج البلغم ومنها الاكثار من تناول الاعشاب والسوائل الطبيعية مثل "الينسون، النعناع،الزنجبيل، الكراوية"، مع معرفة سبب البلغم وعلاج المشكلة الاساسية له.

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