شكرا لقرائتكم خبر عن مش قلة مياه وبس.. اعرف ليه بتعطش على طول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العطش من الحالات الطبيعة التى نمر بها نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية ونتيجة افتقاد الجسم للمياه، ولكن هناك بعض الأسباب المختلفة التى تسبب العطش المستمر قد يكون سببا مرضيا أو اتباع بعض العادات السيئة، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن أسباب العطش هى:

1:الاكثار من تناول الأطعمة المالحة يزيد من الشعور الدائم بالعطش وجفاف الحلق، لذلك ينصح بالاعتدال من تناول الأطعمة المالحة والإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية.

2: الاصابة بمرض السكر، وهو من الأمراض التى تسبب الشعور الدائم بالعطش وكثرة الحاجة للتبول نظرا لما يفقده الجسم من سوائل .



العطش

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3:فقر الدم، من المشاكل الصحية التى يتعرض لها الكثيرون وتؤثر على صحتهم وتسبب الشعور بالعطش الشديد.

4:بذل مجهود كبير أو الافراط فى ممارسة التمارين الرياضية يسبب العطش الشديد نظرا لفقدان الجسم السوائل.

5:التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة يسبب العطش الشديد والعرق.

6:جفاف الفم من الحالات التى تسبب العطش المستمر ويكون نتيجة عدم انتاج الغدد اللعابية فى الفم مما يسبب العطش.