شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى مخاطر جفاف الفم ونقص اللعاب؟.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض البعض من الأشخاص لمشكلة خطيرة وهي جفاف الفم وقلة إفراز اللعاب، وهذا الامر يتسبب في الكثير من المشاكل الخاصة بالأسنان في حالة تكرار هذا الأمر أو إهمال علاجه، وهناك بعض الأشياء والحيل الأخري التي يتعرض لها الفم وتسبب في العديد من المضاعفات لصحة الشخص، سنتعرف عليها خلال الأسطر القادمة، وذلك وفقا لموقع "health".

يتعرض البعض لجفاف الفم ولزوجة لعابه أو سمكه، وهذا الأمر يتسبب في الإصابة برائحة الفم الكريهة هذا الأمر الغير جيد بالمرة والمحرج بشكل كبير لأن الشخص المصاب يتسبب في عدم القدرة علي ممارسة الحياة التي يصاحبها الإحراج الدائم.

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ويتعرض الشخص للإصابة بصعوبة في مضغ الطعام بالطريقة الطبيعية، وأيضا يجد صعوبة في التحدث، وبلع الطعام، وبحة شديدة في الصوت وجفاف وألم الحنجرة، وعدم القدرة علي التميز الجيد للطعام أي عدم القدرة علي التذوق الجيد.

أما عن مضاعفات نقص اللعاب في الفم فهى زيادة الترسبات وتسوس الأسنان وزيادة فرص الإصابة بأمراض اللثة، وتقرحات في الفم، وشقوق في الفم، ونقص الوزن نتيجة لعدم القدرة علي البلع أو مضغ الطعام.

ولذا يجب الذهاب للطبيب للتعرف علي أفضل أنواع العلاج والذي يكمن في إستخدام بعض أنواع المضمضة لتنظيم وترطيب الفم.