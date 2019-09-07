شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو العلاج عن طريق الوخز بالإبر.. وكيف يكون آمنا عند استخدامه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستخدم الوخز بالإبر في العديد من العلاجات، وكذلك في معظم عيادات الألم فى كثير من الدول، كشكل من أشكال الطب التكميلي أو البديل.

كما يستخدم لعلاج مجموعة واسعة من الحالات الصحية، وفي عام 2003 ، أدرجت منظمة الصحة العالمية (WHO) عددًا من الحالات التي يقولون فيها إن الوخز بالإبر قد أثبت فعاليته فى العلاج بالفعل.

ووفقا لتقرير موقع " ديلى ميل" تشمل استخدامات الوخز بالإبر علاج ضغط الدم المرتفع والمنخفض، وفترات الحيض المؤلمة، وغثيان الصباح، وألم مرفق اليد، وعرق النسا، ويقدم (NICE) إرشادات لـ بشأن استخدام العلاجات ورعاية المرضى.

في الوقت الحالي ، يوصي المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية البريطانى "NICE " فقط بالنظر في الوخز بالإبر كخيار علاجي للصداع النصفي والصداع النصفي المزمن.

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وغالبًا ما يستخدم الوخز بالإبر لعلاج أمراض العضلات والعظام الأخرى (في العظام والعضلات) وحالات الألم، بما في ذلك الألم المزمن، مثل آلام الرقبة وآلام المفاصل وآلام الأسنان وآلام ما بعد الجراحة، ومع ذلك ، فإن الدليل على فعالية الوخز بالإبر مقارنة مع العلاجات الأخرى غير واضح.



العلاج بالوخز بالأبر

هل الوخز بالإبر آمن؟

اوضح المعهد الوطنى للرعاية " NHS " أن الوخز بالإبر آمن عند استخدامه مع النظافة الجيدة من قبل ممارس مؤهل، ولكن قد يعاني بعض الأشخاص من آثار جانبية خفيفة وقصيرة العمر مثل:

الألم حيث ثقب الإبر الجلد.

النزيف أو الكدمات حيث ثقب الإبر الجلد.

النعاس.

الشعور بالمرض.

الشعور بالدوار أو الإغماء.

تفاقم الأعراض الموجودة مسبقا.

إذا كنت تعاني من اضطراب نزيف، مثل الهيموفيليا، أو تتناول مضادات التخثر، تحدث إلى طبيبك قبل إجراء الوخز بالإبر.

لا ينصح بالوخز بالإبر عادة إذا كان لديك حساسية معدنية أو عدوى في المنطقة التي قد يتم فيها إدخال الإبر، ولكن من الآمن عمومًا الحصول على الوخز بالإبر أثناء الحمل، ولكن هناك بعض نقاط الوخز بالإبر لا يمكن استخدامها بأمان أثناء الحمل.