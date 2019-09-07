شكرا لقرائتكم خبر عن 7 طرق طبيعية لعلاج الطفح الجلدى.. منها البيكربوناتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الطفح الجلدى يحدث نتيجة إصابة الجلد بالتهيج والاحمرار والالتهاب مع الشعور بالحكة، وهناك طرق طبيعية يمكن أن تعالج بها الطفح الجلدى، وفقاً لموقع "who knew".



الطفح الجلدى

صودا الخبز أو البيكربوناتو

يمكنك الاستحمام بالماء الدافئ مع إضافة كوب من صودا الخبز، لتهدئة الحكة وتبريد الجلد من الطفح الجلدى، أو يمكنك وضع عجينة صودا الخبز بالماء على بشرتك لعلاج تهيج البشرة.

اللبن البودرة

قم بخلط الحليب البودرة مع الماء لتخفيف الطفح الجلدى المزعج، ضع نصف كوب من مسحوق الحليب البودرة في وعاء، وأضف الماء حتى تشكل عجينة.

الخل الأبيض

لعلاج الطفح الجلدي ، ضع ملعقة كبيرة من الخل الأبيض مع كوب واحد من الماء، وأغمر قطعة من القماش فى الخل الممزوج بالماء ثم اضغط على الطفح الجلدي لتهدئة الحكة.

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زيت الزيتون والعسل

يُمزج ملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من زيت الزيتون فوق الطفح الجلدى، وهذا له قدرة مضادة للجراثيم والفطريات والالتهابات وتساعد فى علاج الجلد.

الألوفيرا

قم بوضع جل الصبار أو الألوفيرا على الطفح الجلدي مباشرة، وسوف يساعد في تخفيف الالتهاب والاحمرار.

الخيار

يساعد الخيار الذى له خصائص ترطيب الجلد على علاج الطفح الجلدى وتقليل الالتهاب، لأن له خصائص تبريد الجلد، لأنه غنى بالمياه.

البابونج

يمكن لشاي البابونج أن يهدئ احمرار البشرة قم بغلي بعض الماء ، ثم ضع بعض أكياس البابونج في الوعاء وأتركها لمدة 10 دقائق، ثم استخدم قطعة قماش واضغط بلطف على الجلد.