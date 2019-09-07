نائب رئيس اتحاد المواي تاي يتحدث عن بطولة أبوظبي المفتوحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدث ياسر سالم نائب رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي، عن بطولة أبوظبي المفتوحة الثانية المُقامة حالياً على الأراضي الإماراتية.

وقال سالم في تصريحات لـ"العين الرياضية": "بطولة أبوظبي المفتوحة الثانية تقام بمشاركة اتحاد الإمارات للمواي تاي وللكيك بوكسينج".

وأضاف سالم: "في 3 أيام لدينا بطولة ناشئين في الأعمار بين 14 إلى 17 عاما، وبطولة الكبار المفتوحة لكل الجنسيات، وكل قاطني دولة الإمارات".

وأتم سالم: "ستكون هناك بطولة محترفين للكبار تضم 11 مباراة، سيحصل كل فائز على حزام، وستضم البطولة أفضل المقاتلين في الدولة".