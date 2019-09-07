القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توعد المقاتل الأمريكي داستن بوارييه منافسه الروسي حبيب نورمحمدوف بالهزيمة الأولى في بطولة "UFC أبوظبي".
وتحدث داستن في المؤتمر الصحفي قبل النزال الرئيسي ليؤكد جاهزيته التامة للمواجهة، مشيراً إلى ثقته بقدرته على تحقيق الفوز.
ولم يسبق لحبيب نورمحمدوف الخسارة في أي نزال احترافي من قبل، لكن منافسه الأمريكي أكد أنه يثق بالفوز.
وأشاد داستن بالأجواء الرائعة في أبوظبي والتنظيم والتجهيزات للحدث المرتقب.
وسيكون النزال المرتقب يوم السبت محط أنظار المتابعين بما فيهم المقاتلون المشاركون في النزالات الأخرى أيضا، حيث أعرب جميعهم عن رغبتهم في رؤية هذا النزال المشوق.
كانت هذه تفاصيل خبر بوارييه يتوعد حبيب بالهزيمة الأولى في بطولة "UFC أبوظبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.