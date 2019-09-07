بوارييه يتوعد حبيب بالهزيمة الأولى في بطولة "UFC أبوظبي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توعد المقاتل الأمريكي داستن بوارييه منافسه الروسي حبيب نورمحمدوف بالهزيمة الأولى في بطولة "UFC أبوظبي".

وتحدث داستن في المؤتمر الصحفي قبل النزال الرئيسي ليؤكد جاهزيته التامة للمواجهة، مشيراً إلى ثقته بقدرته على تحقيق الفوز.

ولم يسبق لحبيب نورمحمدوف الخسارة في أي نزال احترافي من قبل، لكن منافسه الأمريكي أكد أنه يثق بالفوز.

وأشاد داستن بالأجواء الرائعة في أبوظبي والتنظيم والتجهيزات للحدث المرتقب.

وسيكون النزال المرتقب يوم السبت محط أنظار المتابعين بما فيهم المقاتلون المشاركون في النزالات الأخرى أيضا، حيث أعرب جميعهم عن رغبتهم في رؤية هذا النزال المشوق.