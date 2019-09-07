شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على صحتك ومودك واشرب كاكاو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكاكاو يعد من المشروبات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، كما أن تناولك له يساهم بشكل كبير فى إمداد الجسم ببعض الأشياء المهمة التى سنتعرف عليها خلال التقرير التالى وذلك وفقا لموقع "healthline" الطبى.

الكاكاو يعد من المشروبات الغنية بطعم الشوكولاتة، وله رائحة مميزة تجعل الكثيرون يعشقون تناوله بكثرة، كما أنه مفيد لصحة الإنسان، فتناول كوب واحد منه يوميا يقيك من الإصابة بالتوتر والقلق، كما أنه يقلل من فرص الإصابة بالأرق، وهذا ما يجعله من المشروبات المهمة لك ولصحتك.

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الكاكاو يعد من المشروبات المهمة فى الحصول على مزاج جيد وصحى، ويقلل من الإصابة بالمزاج السيئ، لذا تناوله دائما للحصول على مزاج جيد.

نظرا لاحتوائه على مضادات الأكسدة التى تجعله يحمى جسم الإنسان من الإصابة بالأمراض المناعية، والسرطان، كما أنه جيد لحماية القلب من التعرض لمشاكل صحية مختلفة كالذبحة والجلطات وانسداد الشرايين.

هل تعلم أن مشروب الكاكاو يعمل على تنشيط خلايا البشرة والتقليل من التعرض لظهور علامات التقدم فى العمر كالتجاعيد وما شابه ذلك، لذا لا تتردد فى تناولك له يوميا، كما يعمل على تنظيم نسبة ضغط الدم والحد من تعرضه للارتفاع.