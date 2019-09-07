شكرا لقرائتكم خبر عن من غير ليزر ولا تعب.. 3 طرق طبيعية لتقليل الشعر الزائد بالجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "سويت وليزر أو كريم"، جميعها من الطرق التى تساعد على ازالة شعر الجسم ولكن بعض الطرق قد تؤثر على صحة الجلد وبعضها مكلف، لذلك يقدم الخليج 365 بعض الطرق التى تساعد على إزالة الشعر دون تكاليف أو آثار جانبية وفقا لما ذكره موقع firstcry وهى:

البابايا والكركم



بابايا

البابايا من الفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر التى تحافظ على صحة الجلد فمن الممكن خلط البابايا مع معلقة من الكركم، وتطبيقه على الجسم لمدة 20 دقيقة ثم غسله بالمياه الفاترة.

البيض والنشا

يحتوى البيض على بعض الخصائص التى تساعد على التقشير وازالة الشعر الزائد فى الجسم وذلك عن طريق خلط البيض مع معلقة النشا وتطبيق الخليط على البشرة ثم غسله بالمياه الفاترة بعد نصف ساعة.

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الشوفان والموز



ازالة الشعر

وهى من الطرق الطبيعية التى تساعد على تخفيف ظهور الشعر وترطيب البشرة وذلك عن طريق الموز مع معلقتين من الشوفان وتطبيق الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة ثم غسله بالمياه الفاترة.