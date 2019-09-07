شكرا لقرائتكم خبر عن عشان متتكسفيش.. أكلات طبيعية لتكبير الأرداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناسق الجسم ورشاقته يعتمد على بعض النقاط المهمة ولعل أبرزها تناسق الأرداف والثدى مع الجسم، لكن يعانى عدد كبير من السيدات من صغر حجم الأرداف، ما يؤثر على حالتهن النفسية ويعرضهن للإحراج بسبب عدم تناسق الجسم.

وحسب ما ذكره موقع femniqe فإن هناك بعض الأطعمة التى تساعد على زيادة حجم الأرداف وهى:

الكينوا

يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم، كما يحتوى على نسبة عالية من البروتين والأحماض الأمينية التى تساعد على زيادة الأرداف.



مكسرات

المكسرات

ينصح بتناول المكسرات دائما لزيادة الأرداف، نظرا لاحتوائها على العديد من العناصر والدهون الصحية التى تساعد فى زيادة الأرداف ونمو العضلات بشكل صحى.

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البيض

يحتوى البيض على كمية عالية من البروتينات والخصائص التى تعمل على زيادة حجم الأرداف وتعزيز بناء العضلات وقوتها.

السمك

يعتبر السمك من أكثر الأطعمة التى تحتوى على بروتين وفيتامينات وأحماض دهنية تساعد على زيادة الأرداف.



شوفان

الشوفان

واحد من أفضل الأطعمة التى ينصح بتناولها فى وجبة الإفطار دائما نظرا لما تحتويه من عناصر غذائية وفيتامينات تساعد على تعزيز صحة الجسم وزيادة حجم الأرداف.

السبانخ

يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص التى تساعد على زيادة حجم الأرداف، ووقاية الجسم من الالتهابات والأمراض.