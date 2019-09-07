شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس بتأثر على شكلك.. السمنة تسبب السكر وأمراض القلب والسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السمنة هى زيادة الدهون فى الجسم، ولا تنعكس على مظهرك فقط، لكن السمنة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض أخرى، والعديد من المشاكل الصحية، ويتم تعريف السمنة على أنها زيادة مؤشر كتلة الجسم (BMI) من 30 أو أكثر.

وقالت صحيفة boldsky يتم حساب مؤشر كتلة الجسم عن طريق حساب طول ووزن الفرد، وبعض العوامل مثل العمر والجنس والعرق وكتلة العضلات للفرد يمكن أن تؤثر على العلاقة بين الدهون فى الجسم ومؤشر كتلة الجسم، ومع ذلك فإن مؤشر كتلة الجسم هو المؤشر القياسى للوزن الزائد.



السمنة قد تكون نتيجة تزيادة ناول الطعام

أنواع السمنة..

هناك عدة تصنيفات للسمنة، تختلف حسب ترسيب الدهون، والارتباط مع الأمراض الأخرى وحجم وعدد الخلايا الدهنية.

اعتمادًا على الارتباط بأمراض أخرى، يتم تصنيف السمنة إلى قسمين: النوع الأول..

ينتج هذا النوع من السمنة عن الإفراط فى تناول السعرات الحرارية، ونقص النشاط البدنى.

النوع الثانى..

تسببه أمراض مثل قصور الغدة الدرقية، ومرض تكيس المبايض، والإنسولين وما إلى ذلك، تعتبر السمنة من النوع الثاني نادرة ولا تتعدى 1% فقط من إجمالى حالات السمنة، الشخص المصاب بالسمنة من النوع 2 سيكتسب كمية غير طبيعية من الوزن حتى مع القليل من الطعام، اعتمادا على منطقة ترسيب الدهون، حيث إن الدهون قد تترسب فى الفخذين، والأرداف، كما أن هناك نوعا من السمنة تترسب فيها الدهون فى منطقة البطن، كما يمكن أن يحدث مزيج من الاثنين معا، بناءً على حجم وعدد الخلايا الدهنية.

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السمنة تسبب امراض خطيرة اهمها سكر النوع الثانى

الأسباب الأكثر شيوعًا للسمنة هى كما يلى:

اتباع نظام غذائى سىء غنى بالأطعمة الدهنية، والسعرات الحرارية، لأن تقدم العمر قد يؤدى إلى انخفاض كتلة العضلات، ومعدل الأيض البطىء، وقلة النوم، مما قد يؤدى إلى تغيرات هرمونية تجعلك تشعر بالجوع، وشغف الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.

عادة ما يكون سبب زيادة الدهون، هو التأثيرات السلوكية والجينية والتمثيل الغذائى والهرمونى على وزن الجسم، مع كون السعرات الحرارية هى السبب الرئيسى، أى أن تناول سعرات حرارية أكثر مما تحرقه فى النشاط اليومى وممارسة التمارين يؤدى إلى السمنة.

عوامل الخطر المتعلقة بالسمنة..

تلعب عوامل مختلفة مثل مزيج من العوامل الوراثية والبيئية والنفسية دورًا رئيسيًا فى زيادة خطر إصابة الفرد بالسمنة، علم الوراثة، أى أن الجينات التى ترثها من والديك قد تؤثر على كمية دهون الجسم المخزنة والموزعة فى جسمك، خيارات نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائى غير صحى، والمشروبات ذات السعرات الحرارية العالية، ونقص الأنشطة.

أمراض معينة، وبعض الأدوية مثل الأدوية المضادة للنوبات، ومضادات الاكتئاب، وأدوية السكرى، والأدوية المضادة للذهان.



مرض السكر

مضاعفات السمنة..

الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة عرضة بشكل متزايد لمختلف المشاكل الصحية الشديدة، وتشمل المضاعفات الرئيسية ما يلى: داء السكرى من النوع 2، أمراض القلب، سرطان معين "المبيض، الثدى، عنق الرحم، الرحم ، القولون، المستقيم، الكبد، المرارة، الكلى، البروستاتا".