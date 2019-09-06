شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. الإفراط فى استخدام الأنسولين يخفض السكر فى الدم لمستويات خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإفراط في تناول الطعام عند إصابتك بمرض السكري يمكن أن يكون خطيرا، أيضا الاستخدام المفرط للعقاقير والأنسولين يمكن أن يتسبب في انخفاض نسبة السكر في دم المريض إلى مستويات خطيرة، مما يتسبب في إصابته بالغيبوبة أو الوفاة.

بالنسبة لمرضى السكر، من الضرورى التحكم في نسبة السكر في الدم.

ولكن هل تعلم أن الإفراط في علاج مرض السكري المفرط أو تجنبه يمكن أن يكون خطيرًا أيضًا؟ نعم، فقد أكدت دراسة حديثة نشرها موقع "Onlymyhealth" إن الإفراط في علاج مرض السكري يمكن أن يشكل خطورة على الصحة.

وعادة ما يكون مرضى السكري من النوع الأول أكثر عرضة للإصابة بنقص السكر في الدم (انخفاض نسبة السكر في الدم)، ولكن قد يعاني مرضى السكري من النوع 2 أيضًا من مشاكل بسبب العلاج المفرط.

مرض السكري هو مرض خطير يزداد فيه السكر في الدم ولأنه لا يوجد علاج دائم، يمكن السيطرة عليه فقط، ففي كثير من الأحيان، يشعر المرضى بالضيق والاكتئاب والتوتر بسبب المرض، ثم يبدأون في فحص نسبة السكر في الدم بسرعة وتناول المزيد من الأنسولين والأدوية.

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نتيجة لهذا، ينخفض ​​معدل السكر في الدم، كما أن فقدان الكثير من السكر في الدم أمر خطير للجسم، ونتيجة لذلك، يجب إدخال المريض إلى المستشفى في حالة الطوارئ.



مرضى السكر

الإفراط فى العلاج خطر

أجرى البحث من قبل "مايو كلينك"، ووفقًا له يمكن أن يكون الإفراط في العلاج خطيرًا جدًا على مرضى السكرى، مما يزيد من خطر نقص السكر في الدم في المريض.

ويتم إدخال ملايين من مرضى السكري إلى المستشفيات بسبب هذا الخطأ البسيط ويموت الكثير منهم أثناء العلاج، و بناءً على البيانات التي تم الحصول عليها، قال باحثون إن ملايين مرضى السكري يصلون إلى المستشفى كل عام بسبب زيادة جرعات الأدوية أو الأنسولين.

العلاج الصحيح لمرض السكر

من الطبيعي استخدام الأدوية للسيطرة على زيادة نسبة السكر في الدم في مرض السكري، ولكن باستثناء الأدوية يشير الأطباء إلى أن المريض يجب أن يحاول السيطرة على مرض السكري من خلال ممارسة الرياضة وتناول نظام غذائي والحفاظ على نمط حياته بطريقة صحية، لذا فلا يوجد خطر من نقص السكر في الدم إذا تم التحكم في السكر في الدم عن طريق هذه الطرق الطبيعية.