شكرا لقرائتكم خبر عن الاجهاد فى الحمل يعرض النساء لإنجاب أطفال لديهم اضطراب الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن النساء اللائي يتعرضن للإجهاد أثناء الحمل أكثر عرضة لإنجاب أطفال يعانون من اضطراب الشخصية.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن الأطفال الذين تعاني أمهاتهم من ضغوط شديدة أثناء الحمل معرضون لخطر الإصابة بالمشكلة السلوكية في سن الثلاثين أكثر من الآخرين.

ويعد هذا البحث ، الذي نشر في المجلة البريطانية للطب النفسي ، أول من يقدم دليلًا على وجود علاقة بين الإجهاد قبل الولادة واضطرابات الشخصية.

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ويعتقد الخبراء أن السبب في ذلك هو أن الإجهاد أثناء الحمل يؤثر على طريقة تطور دماغ الرضيع.

ومن المعروف أن اضطرابات الشخصية هي مجموعة واسعة من المشكلات السلوكية التي يمكن أن تؤدي إلى التفكير المضطرب والسلوك العدواني.

ويعتقد الخبراء أن شخصًا واحدًا من بين كل 20 شخصًا في المملكة المتحدة يعاني من اضطراب في الشخصية.

ويعاني العديد من الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلات أيضًا من مشاكل الصحة العقلية الأخرى ، مثل الاكتئاب والقلق وتعاطي المخدرات.

وقال قائد الدراسة "روس برانيجان"، من الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا: "هذه الدراسة تسلط الضوء على أهمية توفير الصحة العقلية ودعم الإجهاد لكل من النساء الحوامل والأسر خلال فترة ما قبل الولادة وما بعدها".