شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: أصحاب اليد اليسرى لديهم جينات تعزز المهارات اللغوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة عن أربع مناطق وراثية قد تتسبب في استخدام اليد اليسرى ، وقد تكون أيضًا السبب وراء امتلاك الإنسان لمهارات لغوية ممتازة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن استخدام اليد اليسرى قد تكون نتيجة ثانوية لكيفية تطور الدماغ في الرحم وكذلك الأنابيب الدقيقة للجسم.

ووتشكل هذه الخلايا الهيكل الخلوي للخلايا ، وهي سقالة داخلية تقوم بمعظم الرفع الثقيل داخل الخلايا البشرية.

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وقال الدكتور "أكيرا ويبرج" ، زميل مجلس البحوث الطبية في جامعة أكسفورد ، الذي أجرى التحليلات: "اكتشفنا ، في المشاركين الأيسر ، أن مجالات اللغة في الجانبين الأيسر والأيمن من المخ تتواصل مع بعضها البعض بطريقة أكثر تنسيقا".

وتابع "ويبرج": "هذا يثير إمكانية مثيرة للاهتمام للبحث المستقبلي الذي قد يكون لدى اليد اليسرى ميزة عندما يتعلق الأمر بأداء المهام اللفظية ، ولكن يجب أن نتذكر أن هذه الاختلافات لم ينظر إليها إلا كمتوسطات على أعداد كبيرة جدًا من الناس وليس جميعهم".

واستندت النتائج إلى تحليل لجينات 400 ألف مشارك من بنك Biobank البريطاني ، بما في ذلك 38332 شخصًا أعسر "أشول".

وقال البروفيسور دومينيك فورنيس، مؤلف مشارك كبير في الدراسة: "على مر التاريخ، كان يُنظر إلى اليسار على أنه سيئ الحظ، لكن في الواقع، أثبتنا هنا أن اليد اليسرى هي نتيجة لعلم الأحياء التطوري للدماغ، ويعزى ذلك جزئيًا إلى التفاعل المعقد بين العديد من الجينات".

ووجد الباحثون أن السمات الوراثية اليسرى أثرت على الهياكل الخلوية في منطقة من الدماغ تجمع بين المناطق التي تتعامل مع اللغة.