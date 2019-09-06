شكرا لقرائتكم خبر عن لو حصل لك إصابة فى الحبل الشوكى.. نصائح للتعامل معها للتعافى سريعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تأخذ حياة الشخص منعطفًا حادًا بعد حدوث إصابة فى الحبل الشوكي، لأنهم يكونوا غير قادرين على تحريك أجسادهم بحرية بسبب إصابة العمود الفقرى الذي يجعل حياتهم صعبة.

ويعتمد التعافي من الإصابة على شدته، وفي الحالات الأسوأ، يصاب الأشخاص بالشلل، إلى جانب مراقبته من قبل الطبيب، إليك بعض النصائح وفقا لتقرير موقع " netmeds" لمرضى إصابات النخاع الشوكي للتعامل مع هذا بسرعة وفعالية.

ليست كل الإصابات واحدة

ليست كل إصابات الحبل الشوكي واحدة، حتى نفس النوع من الإصابات قد يكون مختلفًا لأشخاص مختلفين، وتختلف المضاعفات وكذلك العلاج أيضا، فلا تقارن مشكلتك مع أي شخص آخر.

أعط بعض الوقت لإصاباتك

إن التعافي من إصابة النخاع الشوكي عملية تستغرق وقتًا ويجب أن تفكر فيها، اترك بعض الوقت لجسمك ليصبح أفضل قليلاً، كل ما عليك فعله أن تظل متحمسًا ولا تفعل أي شيء قد يزيد من وقت الشفاء بدلاً من تقليله.

الصبر

إصابة الحبل الشوكي ستجعلك ضعيفًا جسديًا وعقليًا.

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اصابات الحبل الشوكى

المرور بمراحل من الحزن

بعد التصالح مع إصابة الحبل الشوكي، من المرجح أن تسقط فى مرحلة الصدمة، المراحل الـ 5 لهذه الصدمة هي الحرمان والحزن والغضب وفقدان الدافع والقبول، فسوف يستغرق الأمر بعض الوقت لقبول الحالة.

كن إيجابيا

الإيجابية تعطى مفعول السحر في تحسين حالتك، فإذا كنت ترغب حقًا في التعافي سريعا، كن إيجابيًا بشأن صحتك وحالتك، فكلما زادت دوافعك كلما زادت فرص الشفاء العاجل.

السيطرة على الحزن

بدلاً من الشعور بالحزن والاكتئاب بسبب حالتك، استعد لشحن حياتك، فقط لا تدع أي شيء يعوق ثقتك بنفسك، و اعمل على تحقيق أهدافك دون الضغط على جسمك، بهذه الطريقة لن تستغل هذا الوقت فحسب، بل ستساعد جسمك أيضًا على التعافي بسرعة.

لا تشعر بالخجل لطلب المساعدة

طلب المساعدة من الآخرين لن يجعلك صغيرًا، ولكن لا بأس في قبول المساعدة من الأشخاص الذين يريدون فعلاً ذلك، ففي بعض الأحيان قد تحتاج إلى شخص ما لمساعدتك، فلا تشعر بالخجل أو الضعف لتطلب منه مساعدتك.