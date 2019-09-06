الصبّار.. يقيك من أعراض الشيخوخة ويخفف معدل السكر في الدم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحتوي ثمرة الصبار على العديد من الفوائد التي جعلت منها طعامًا أساسيًا على مائدة بعض الشعوب، نظرًا لفوائدها الصحية والغدائية.

لذلك يعمد العديد من الأشخاص على تناولها نظرًا لما تمتلكه من الألياف والمعادن، فضلًا عن دورها الفاعل في تخفيض مستوى الكولسترول لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وتقوية جدران الأوعية الدموية، وحمايتها من التلف أو أي ضرر قد يلحق بها.

الفيديو المرفق، تتحدث خلاله أخصائية التغذية في مركز بي بيوتي التجميلي ماري بيل حرب، عن أهم الأمور المتعلقة بثمرة الصبار.