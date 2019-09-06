شكرا لقرائتكم خبر عن السجائر الإلكترونية تسبب تأخر الحمل وإنجاب اطفال أصغر حجماً وأقل صحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أجريت على الفئران أن السجائر الإلكترونية تسبب تأخير الحمل وانجاب اطفال أصغر حجماً وأقل صحة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم تسويقها على أنها أكثر أمانًا من السجائر ودفعتها السلطات الصحية في المملكة المتحدة كأفضل مساعدة للإقلاع عن التدخين ، وقد ارتفعت شعبية السجائر الإلكترونية في السنوات الأخيرة.

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لكن هناك أدلة متزايدة على أن كل شيء ليس كما يبدو- فقد أظهرت الدراسات بالفعل أنها يمكن أن تلحق الضرر بالرئتين والأوعية الدموية والقلب.

وأصبحت ميشيجان هذا الأسبوع أول ولاية أمريكية تحظر السجائر الإلكترونية المنكهة بسبب المخاوف الصحية - وأجرت البلاد نفسها تحقيقًا في أكثر من 200 حالة من أمراض الرئة التي تعتقد أنها قد تكون مرتبطة بهذه العادة.

لكن الباحثون الذين لم يشاركوا في الدراسة الجديدة قالوا إن "البشر ليسوا فئران" ويجب أن تحدد نتائجها، وفي دراسة معملية أجريت على باحثين من الفئران من جامعة نورث كارولينا وجدوا أن التعرض للبخار من السجائر الإلكترونية يقلل من خصوبة الإناث.

وقالوا إن نفس النتائج يمكن أن تنطبق على الأشخاص - حيث تستخدم الفئران بشكل روتيني كمواضيع قبل اختبار البشر بسبب أوجه التشابه البيولوجية - ويبدو أن خصوبة الذكور قد تأثرت أيضًا.