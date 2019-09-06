شكرا لقرائتكم خبر عن عشان حلم الأمومة ميضعش ..اعرفى خطوات عملية تجميد البويضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجميد البويضات من العمليات التى تلجأ لها السيدات للاحتفاظ بالبويضات لحين استخدامها مستقبلا ولكن فى حالات معينة، حيث تتم العملية فى حالة الاصابة بالامراض السرطانية حيث يؤثر العلاج على خصوبة المرأة، كما تقوم بها بعض السيدات اللاتى لا يرغبن فى الزواج مبكرا بإجراء العملية.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic عند اجراء عملية تجميد البويضات فهناك بعض الخطوات التى تمر بها وهى :

الخطوة الأولى"اختيار العيادة"

تعتبر الخطوة الأولى هى اختيار الأماكن المتخصصة والاطباء المعروفين منعا لحدوث أى مشاكل.



تجميد البويضات

الخطوة الثانية"الفحوصات"

قبل إجراء عملية تجميد البويضات لا بد من إجراء بعض الفخوصات ومنها:

1: فحص مخزون المبيض، لتحديد عدد البويضات وجودتها

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2: فحوصات بالموجات فوق الصوتية على المبيضين للحصول على تقييم أكثر شمولا لوظيفة المبيضين.

3:إجراء بعض الفحوصات للتأكد من عدم وجود أى أمراض معدية مثل فيرس سي ونقص المناعة البشرية وغيرها من الأمراض.

الخطوة الثالثة" تنبيه المبيضين

وهنا تتناول المرأة هرمونات اصطناعية لتنبيه المبيضين لإنتاج بويضات متعددة بدلا من البويضة المفردة التى تتكون كل شهر، وذلك عن طريق تناول بعض الادوية والمتابعة من الطبيب .

الخطوة الرابعة"استخراج البويضة"



تجميد

بعد المتابعة مع الطبيب والتأكد من وجود بويضات جيدة ومناسبة للخصوبة يتم استخراج البويضة تحت تأثير التخدير، فبعدها قد تشعر المرأة بالم وانتفاخ.

الخطوة الخامسة"التجميد"

بعد الحصول على البويضات غير المخصّبة بفترة قصيرة، تخضع للتبريد لدرجات حرارة أقل من الصفر للاحتفاظ بها للاستعمال في المستقبل.