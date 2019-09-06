شكرا لقرائتكم خبر عن جراح هندى يجرى جراحة قلب دقيقة عن طريق روبوت تحكم به على بعد 20 ميلًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقدم الجراح الهندى الدكتور تيجاس باتيل على تنفيذ جراحة دقيقة فى القلب عن بعد باستخدام روبوت من مسافة 20 ميلا.

ووفقا لتقرير موقع " ديلى ميل" فإن الجراح يعد أول عالم يجري عملية جراحية في القلب من خلال روبوت يسيطر عليه من مكان بعيد.

ووفقا للتقرير فأن يُعتقد أنه أجرى العمليات أثناء وجوده في أحد المعابد، حيث كان يتحكم في الروبوت المتواجد بالمستشفى الخاصة به على بعد 20 ميلاً (32 كم).



ديلى ميل صورة من خبر الجراح الهندى

ومع ذلك ، فهي ليست أول جراحة يتم التحكم فيها بواسطة الإنسان الآلي، فقد أجرى طبيب صيني عملية جراحية في المخ في وقت سابق من هذا العام عبر شبكة متنقلة 5G، وقد استخدمت فى العملية التدخل التاجي عن طريق الجلد بمساعدة الروبوتية في الولايات المتحدة منذ عام 2011، ولكن لم يتم الإبلاغ أنه تحكم به من موقع بعيد.

وتتراوح أعمار جميع المرضى الذين خضعوا لهذا الإجراء بين 52 و 84 عامًا.

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الطبيب الهندى

كيف تمت العملية عن بعد؟

أظهرت النتائج أن العمليات الجراحية التى أجرها الجراح الهندى لم تستغرق أكثر من نصف ساعة وأن جميعها كانت ناجحة ، حيث خرج المرضى في الأيام التالية.

ولم تسجل أية مضاعفات أو أحداث سلبية، و كان هناك تأخير لمدة 53 ثانية بين تصرفات الدكتور باتل والروبوت ، ولكن قيل إنه لا يمثل مشكلة.

وكتب الأطباء أن إجراء التدخلات التاجية عن طريق الجلد من المواقع البعيدة أمر ممكن إذا كان هناك اتصال جيد بالشبكة.

وقال الدكتور باتل لصحيفة تايمز أوف إنديا: "لقد كانت تجربة رائعة أشارت إلى إمكانات التدخل الطبي المدعوم بالتكنولوجيا في بلد مثل الهند"، مضيفا أن المسافة يمكن أن تكون 200 ميل (320 كم) أو حتى 2000 ميل (3200 كم)، مع اعتماد الإجراء على نفس المبادئ.