القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدث المقاتل البرازيلي دافي راموس عن بطولة "أبوظبي UFC"، بصفته أحد المشاركين في نزالات البطولة التي تقام على الأراضي الإماراتية.
وفي تصريحات لـ"العين الرياضية" قال راموس: "لدي شعور جيد، متحمس للغاية للمشاركة في هذا الحدث، وسوف أؤدي بشكل رائع هنا".
وأضاف راموس: "الأجواء هنا مذهلة، لقد جئت هنا قبل سنوات، المرة الأولى كانت عام 2011، هنا أثق في نفسي وأتدرب".
وأتم راموس برسالة للجماهير العربية: "أتمنى أن يعجبكم أسلوب لعبي، سأقدم أفضل ما لدي من أجلكم في نزال السبت القادم".
كانت هذه تفاصيل خبر راموس يوجه رسالة للجماهير العربية قبل المشاركة في نزالات "UFC أبوظبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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