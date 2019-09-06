راموس يوجه رسالة للجماهير العربية قبل المشاركة في نزالات "UFC أبوظبي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدث المقاتل البرازيلي دافي راموس عن بطولة "أبوظبي UFC"، بصفته أحد المشاركين في نزالات البطولة التي تقام على الأراضي الإماراتية.

وفي تصريحات لـ"العين الرياضية" قال راموس: "لدي شعور جيد، متحمس للغاية للمشاركة في هذا الحدث، وسوف أؤدي بشكل رائع هنا".

وأضاف راموس: "الأجواء هنا مذهلة، لقد جئت هنا قبل سنوات، المرة الأولى كانت عام 2011، هنا أثق في نفسي وأتدرب".

وأتم راموس برسالة للجماهير العربية: "أتمنى أن يعجبكم أسلوب لعبي، سأقدم أفضل ما لدي من أجلكم في نزال السبت القادم".