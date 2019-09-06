المقاتل فيريرا يتحدث عن نزال "UFC أبوظبي" بين حبيب وبوارييه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدث المقاتل البرازيلي فيريرا عن نزال "UFC أبوظبي" الرئيسي المرتقب بين حبيب وبوارييه، وتوقعاته للنزال بينهما.
وفي حديث لـ"العين الرياضية" قال فيريرا: "أنا هنا من أجل المشاركة في النزالات في بطولة UFC 242 أبوظبي، وسأشارك في أولى لقاءات النزال الرئيسي".
وأضاف دييجو: "متحمس لمواجهة تايسوموف في النزال الأول، أعتقد أنه منافس كبير لي وأنا متحمس للغاية لهذا النزال".
وعن النزال الرئيسي قال فيريرا: "سيكون رائعاً بين بوارييه وحبيب، الأضواء ستكون مسلطة عليهما، متحمس جداً لرؤية كيف سيسير هذا النزال".
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