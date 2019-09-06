شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يشتبهون أن تلوث فيتامين E فى سوائل السجائر الإلكترونية يسبب تلف الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد علماء أمريكيون أنهم ربما اكتشفوا المادة الكيميائية المسئولة عن أكثر من 200 مرض مرتبط بتدخين السجائر الإلكترونية، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

ووفقا للتقرير الذى عرضه موقع جريدة " ديلى ميل" البريطانى، احتوت جميع عينات سوائل السجائر الإلكترونية التي تم اختبارها تقريبًا على نفس الزيت المشتق من فيتامين E .



صورة خبر ديلى ميل عن السجائر الألكترونية

وكانت تقارير سابقة صادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، قد أشارت إلى أن العديد من حالات الإصابة بأمراض الرئة المرتبطة بالأبخرة وليس جميعها، تضم جميعًا 215 حالة من تدخين الحشيش.

أخبر خبراء ادارة الاغذية والعقاقير مسئولى الدولة أن الزيت، الذي ارتبط بأعراض مماثلة لعدوى الرئة الحادة، وجد في 10 من 18 عينة من سوائل السجائر الإلكترونية التي اختبروها، موضحين أنهم لم يكتشفوا أى ملوثات غير عادية في عينات منتجات تبخير النيكوتين المنتظمة التي جمعوها واختبروها من المرضى.

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السجائر الالكترونية

ربما يكون التلميح إلى السبب المشتبه في الإصابة بأمراض الرئة، والتي تتشابه مع الالتهاب الرئوي، قد خلف العديد من المصابين بغيبوبة مسببة طبياً وتورطهم في وفاة شخصين على الأقل، حذر المسئولون الأمريكيون من عدم شراء منتجات السجائر الإلكترونية من الشوارع.

كما حذروا من أنه لا يجب على النساء الحوامل أو الشباب أو أي شخص لا يستخدم بالفعل منتجات التبغ الأخرى استخدام السجائر الإلكترونية، وقال المسئولين إن المحققين قد اشتبهوا في مشتق فى فيتامين E قد يتسبب تدخينه فى تلف الرئة.