أسباب صادمة عديدة، وراء إصابتك بدهون البطن المزعجة وإصابتك بالسمنة.. إليك مجموعة أسباب صادمة وراء إصابتك بدهون البطن.

1. الأطعمة السكرية والمشروبات

كثير من الناس يتناولون كميات أكبر من السكر كل يوم، أكثر مما يدركون، تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، الكعك والحلويات، إلى جانب ما يسمى بالخيارات «الصحية»، مثل الكعك والزبادي المجمد، تعد المشروبات الغازية والمشروبات المنكهة والشاي الحلو، من أشهر المشروبات المحلاة بالسكر.

على الرغم من أن الكثير من السكر بأي شكل من الأشكال، قد يؤدي إلى زيادة الوزن، إلا أن المشروبات المحلاة بالسكر، قد تكون مشكلة بشكل خاص، المشروبات الغازية والمشروبات الغازية الأخرى، تجعل من السهل تناول جرعات كبيرة من السكر في فترة زمنية قصيرة للغاية.

2. الدهون غير المشبعة

غالباً ما تستخدم الدهون غير المشبعة لإطالة العمر الافتراضي للأطعمة المعلبة، مثل الكعك وخلطات الخبز، الدهون المتحولة تزيد من الالتهابات، التي قد تؤدي إلى مقاومة الأنسولين وتراكم الدهون في البطن.

3. الخمول

الخمول قد يعزز زيادة الدهون في البطن، المقاومة والتمارين الرياضية، قد تمنع استعادة دهون البطن بعد فقدان الوزن.

Advertisements

4. حمية منخفضة البروتين

الحصول على البروتين الغذائي الكافي، هو أحد أهم العوامل في منع زيادة الوزن، وفي المقابل، قد يسبب لك انخفاض تناول البروتين، على المدى الطويل، إلى الجوع وزيادة الدهون في البطن.

5. انقطاع الطمث

التغيرات الهرمونية عند انقطاع الطمث، تؤدي إلى تحول في تخزين الدهون من الوركين والفخذين إلى الدهون الحشوية في البطن.

6. بكتيريا الأمعاء

عدم التوازن في بكتيريا الأمعاء، يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وأمراض القلب والسرطان وأمراض أخرى، هناك أيضاً وجود خلل في بكتيريا الأمعاء، قد يسبب زيادة الوزن، بما في ذلك الدهون في البطن.

7. عصير الفاكهة

عصير الفاكهة هو مشروب يحتوي على نسبة عالية من السكر، يمكن أن يعزز مقاومة الأنسولين وزيادة الدهون في البطن، إذا كنت تشربين الكثير منه.