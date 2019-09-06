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رحاب أحمدالجمعة 2019/9/6 05:17 م بتوقيت أبوظبي
السجائر الإلكترونية تصيب النساء بالعقم - أرشيفية
حذرت دراسة أمريكية حديثة من أن تدخين السجائر الإلكترونية قد يصيب النساء بالعقم.
ونقلت صحيفة " ذا صن" البريطانية عن جامعة نورث كارولاينا الأمريكية أن هذا النوع من التدخين يسبب العقم عن طريق منع استقبال الأجنة في الرحم.
وكشفت الدراسة عن أن ضرر تدخين السجائر الإلكترونية يمتد ليلحق بعد ذلك بالفتيات اللاتي ولدن لأمهات دخن هذه السجائر.
كما أظهرت الاختبارات أن هذا التدخين يضر بعملية الأيض، ويعرض الكثيرين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري.
وأشار العلماء إلى إن التجارب أجريت على الفئران، لكن النتائج قد تنطبق على البشر، ووجدوا أن استخدام السيجارة الإلكترونية قبل الحمل يؤدي إلى تأخير كبير في استقبال جنين مخصب في الرحم، ما يؤدي إلى تأخير وتقليل الخصوبة.
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