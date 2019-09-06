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شكرا لقرائتكم خبر عن المراهقون أصحاب الوزن الزائد يأكلون أقل حال شعورهم بتوتر.. اعرف تفاصيل الدراسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من الناس عندما يعانون من الإجهاد يتناولون العديد من الطعام، وغالبًا ما يأتي في شكل وجبات خفيفة غير صحية مثل رقائق البطاطس أو الشيكولاتة.
ولكن وجدت دراسة جديدة أن المراهقين الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة يأكلون بالفعل أقل ويميلون إلى تجنب الخيارات الغنية بالدهون والسكر بعد المواقف العصيبة، وفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
التوتر
ووجد الباحثون أن أولئك الذين أنتجوا معظم هرمون الإجهاد "الكورتيزول" بعد تعرضهم للإجهاد في المختبر كانوا يأكلون سعرات حرارية أقل بنحو 35% من أقرانهم.
وسبق أن تمت الإشارة إلى الكورتيزول على أنه منبه شهية ، لكن الفريق ، من جامعة ميشيغان ، يعتقد أن فيضان الهرمون أثناء الأحداث العصيبة يحوله إلى مثبط شهية.
ويمكن أن يظهر الإجهاد في شكل الصداع وارتفاع ضغط الدم وألم في الصدر، ويمكن أن تزيد هذه الأمراض من خطر الإصابة بالأمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والربو والتهاب المفاصل، أو تفاقمها.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن زيادة الكورتيزول ، المعروف باسم هرمون التوتر ، يمكن أن تزيد من كمية الأنسجة الدهنية المخزنة في جسمك وتسبب لك زيادة الوزن.
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